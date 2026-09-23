Artistas venezolanos se unen en el concierto 11 Voces y un Solo Corazón, el cual donará el 100% de los ingresos a afectados por el doblete sísmico. La cita es el 24 de septiembre. Más información: www.teatrotrail.com .

CINE Brad Pitt presenta en San Sebastián el filme "En el corazón de la bestia"

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Kaseya Center

La banda de k-pop Aespa llega al Kaseya Center con el live tour 2026–27 – SYNK: Complæxity, el sábado 26 de septiembre. Más información: www.kaseyacenter.com.

Escena

Arsht Center

Como parte del Festival Internacional de Teatro de Miami, llega al Carnival Studio Theater Hamlet, de la compañía Teatro de la plaza. Del 24 al 26 de septiembre. Entradas en: www.arshtcenter.org.

El musical Buena Vista Social Club regresa al Ziff Ballet Opera House para llevarte a un viaje por el corazón de La Habana. Del 29 de septiembre al 4 de octubre. Entradas en: www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Nader Museum

Masters of the Museum: From Myth to Motion reúne piezas de un grupo de artistas latinoamericanos cuyas obras ampliaron las posibilidades del arte moderno y contemporáneo. Desde el 24 de septiembre. Más información en: www.namla.us.

Letras

Books & Books

El artista cubanoamericano Arturo Rodríguez presenta su monografía homónima que abarca más de cuatro décadas de trayectoria. La cita es el sábado 26 de septiembre en Books & Books en Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com.