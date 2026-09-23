miércoles 23  de  septiembre 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 24 de septiembre al 3 de octubre

Concierto por Venezuela 11 Voces y un Solo Corazón.

Concierto por Venezuela "11 Voces y un Solo Corazón".

Captura de pantalla/Página web/Teatro Trail
Por Sofía Calvo

Música

Teatro Trail

Artistas venezolanos se unen en el concierto 11 Voces y un Solo Corazón, el cual donará el 100% de los ingresos a afectados por el doblete sísmico. La cita es el 24 de septiembre. Más información: www.teatrotrail.com.

Lee además
La banda argentina Soda Stereo.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
El actor estadounidense Brad Pitt posa durante una sesión fotográfica para promocionar la película Heart of the Beast en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. video
CINE

Brad Pitt presenta en San Sebastián el filme "En el corazón de la bestia"

Kaseya Center

La banda de k-pop Aespa llega al Kaseya Center con el live tour 2026–27 – SYNK: Complæxity, el sábado 26 de septiembre. Más información: www.kaseyacenter.com.

Escena

Arsht Center

Como parte del Festival Internacional de Teatro de Miami, llega al Carnival Studio Theater Hamlet, de la compañía Teatro de la plaza. Del 24 al 26 de septiembre. Entradas en: www.arshtcenter.org.

El musical Buena Vista Social Club regresa al Ziff Ballet Opera House para llevarte a un viaje por el corazón de La Habana. Del 29 de septiembre al 4 de octubre. Entradas en: www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Nader Museum

Masters of the Museum: From Myth to Motion reúne piezas de un grupo de artistas latinoamericanos cuyas obras ampliaron las posibilidades del arte moderno y contemporáneo. Desde el 24 de septiembre. Más información en: www.namla.us.

Letras

Books & Books

El artista cubanoamericano Arturo Rodríguez presenta su monografía homónima que abarca más de cuatro décadas de trayectoria. La cita es el sábado 26 de septiembre en Books & Books en Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com.

Temas
Te puede interesar

Joy Huerta cumple con compromisos de Jesse & Joy pese a decisión de su hermano

FOX Deportes renueva su programación con seis programas y más derechos deportivos

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, habla sobre caída en el Miss Universo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Integrantes de la Policía de Austin custodian la zona donde un migrante venezolano de 28 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este domingo, en Austin, Texas. 
Investigación

Policía de Texas muestra videos que revelan un encuentro previo entre ICE y migrante herido de bala

Annette Taddeo, exsenadora estatal y candidata demócrata a directora financiera de Florida
LLAMADO

Líderes y activistas piden a Doral revocar acuerdo con ICE, alcaldesa responde

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
NARCOTERRORISMO

Juez del caso Maduro ordena a la Fiscalía proteger las pruebas que serán entregadas a la defensa

El presidente Donald Trump durante su discurso en las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026.
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Esta foto proporcionada por la oficina de prensa de la Presidencia de Venezuela muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.
Política

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

Te puede interesar

De elecciones habló el presidente de EEUU, Donald Trump (c-d) en un encuentro con Delcy Rodríguez este martes, que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York
VENEZUELA

¿Qué hay detrás de la visita de Delcy Rodríguez a Nueva York?

Por María Inés Lombardi
En esta foto ilustrativa, se muestra un bolígrafo de insulina.
ANTIMONOPOLIO

Florida demanda a fabricantes de insulina por presuntamente inflar los precios

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.
TRANSICIÓN

Marco Rubio asegura que Donald Trump y la mandataria encargada de Venezuela hablaron de elecciones

Una empleada del correo carga las boletas electorales.  
ELECCIONES 2026

Miami-Dade comienza a enviar más de 200.000 boletas para comicios de noviembre

Reunión del Concejo de Hialeah.
MANTIENE LAS TASAS

Hialeah aprueba presupuesto de $514 millones para 2026-2027