martes 22  de  septiembre 2026
MÚSICA

Taylor Swift confirma lanzamiento de su nuevo sencillo "Patient Zero"

Horas antes Swift había publicado en su página web un conteo regresivo frente a unas cortinas de teatro, sin dar detalles sobre lo que iba a anunciar

Taylor Swift asiste a la 55.ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Taylor Swift asiste a la 55.ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

AFP/ Vía Jamie McCarthy/Getty Images

LOS ÁNGELES.- Taylor Swift anunció este martes que lanzará un nuevo sencillo el 25 de septiembre bajo el nombre Patient Zero.

"Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo Patient Zero saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)", compartió la cantante en Instagram acompañado de una fotografía en la que lleva un vestido negro, mientras se recarga en la pared.

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Horas antes Swift había publicado en su página web un conteo regresivo frente a unas cortinas de teatro, sin dar detalles sobre lo que iba a anunciar.

El reloj y la estética parecían mantener el estilo burlesque que exploró en The Life of a Showgirl (2025), pero una vez que se reveló la noticia, la página web mostró un fondo gris, un árbol sin hojas, y Swift apareció con una imagen mucho más sobria y menos festiva que antes, lo que podría anticipar una nueva etapa musical.

Junto al anuncio del sencillo, la cantante también promocionó una serie de CDs de edición especial (Collector's Edition).

Pistas ocultas

Swift protagonizó un sketch de comedia de Law & Order la última edición de los premios Emmy, en los que supuestamente dejó pistas ocultas para sus seguidores, además de una serie de palabras sospechosas para descifrar: Sacárido. Aries. Del viñedo. Norte o sur.

El 27 de septiembre, Swift, de 36 años, recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2026.

Swift además es la segunda artista con más nominaciones de la noche, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

FUENTE: Con información de EFE

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