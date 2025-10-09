Taylor Swift supera a Adele al romper récord por el álbum más vendido en una semana

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- The Life of a Showgirl de Taylor Swift es un evento musical imposible de ignorar. Su lanzamiento ha creado discusiones acaloradas en redes sociales, respuestas mixtas por parte de la crítica y el público. Sin embargo, esto no le impidió convertirse en el álbum con mayores cifras registradas en su primera semana de venta.

A menos de siete días de su estreno, Billboard informó que el álbum superó los 3.5 millones de ventas, incluyendo consumo físico como en streaming. Es la cifra que Swift necesitaba para romper el récord de 25 (2015) de Adele, que debutó con 3.482 millones de unidades.

Cabe destacar que todavía restan dos días de registro en la lista de Billboard, por lo que el número total de ventas podría alcanzar los cuatro millones.

Aunque, de momento, Adele todavía ostenta el récord de ventas de álbumes en físico, sin contar streaming, Variety reportó que es probable que Swift también se alce con esta victoria cuando se cumpla oficialmente la primera semana de lanzamiento de Showgirl.

En circunstancias normales, Luminate, compañía de datos de listas musicales, no publica el recuento de álbumes durante la semana, y no hay cifras oficiales actualizadas hasta que se publica el top 10 del Billboard 200 cada domingo. Sin embargo, el interés en los récords que batirá el álbum de la cantante los ha llevado a publicar informes con mayor frecuencia.

Dominio global

The Life of a Showgirl también rompió el récord de su antecesor The Tortured Poets Department (2024), álbum que había conseguido el número más alto de ventas para la cantante en una semana, 2.61 millones.

El nuevo álbum, que incluye canciones como The Fate of Ophelia y Opalite, superó esta cifra por un margen de 600.000 unidades en tan solo cinco días.

Este nuevo número 1 en Billboard, la estrella pop lo acompañará con el que obtuvo en la taquilla de Estados Unidos con Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, que recaudó $33 millones en los cines durante sus tres días de exhibición limitada.