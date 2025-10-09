jueves 9  de  octubre 2025
Taylor Swift supera a Adele al romper récord por el álbum más vendido en una semana

A menos de siete días de su estreno, Billboard informó que el álbum superó los 3.5 millones de ventas, incluyendo consumo físico como en streaming

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Frazer Harrison/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- The Life of a Showgirl de Taylor Swift es un evento musical imposible de ignorar. Su lanzamiento ha creado discusiones acaloradas en redes sociales, respuestas mixtas por parte de la crítica y el público. Sin embargo, esto no le impidió convertirse en el álbum con mayores cifras registradas en su primera semana de venta.

A menos de siete días de su estreno, Billboard informó que el álbum superó los 3.5 millones de ventas, incluyendo consumo físico como en streaming. Es la cifra que Swift necesitaba para romper el récord de 25 (2015) de Adele, que debutó con 3.482 millones de unidades.

De izquierda a derecha: Ashley Avignone, Taylor Swift, Alana Haim y Este Haim asisten al Super Bowl LIX en el Caesars Superdome el 9 de febrero de 2025 en Nueva Orleans, Luisiana.
Taylor Swift explica por qué no actuará en el Super Bowl
Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Cabe destacar que todavía restan dos días de registro en la lista de Billboard, por lo que el número total de ventas podría alcanzar los cuatro millones.

Aunque, de momento, Adele todavía ostenta el récord de ventas de álbumes en físico, sin contar streaming, Variety reportó que es probable que Swift también se alce con esta victoria cuando se cumpla oficialmente la primera semana de lanzamiento de Showgirl.

En circunstancias normales, Luminate, compañía de datos de listas musicales, no publica el recuento de álbumes durante la semana, y no hay cifras oficiales actualizadas hasta que se publica el top 10 del Billboard 200 cada domingo. Sin embargo, el interés en los récords que batirá el álbum de la cantante los ha llevado a publicar informes con mayor frecuencia.

Dominio global

The Life of a Showgirl también rompió el récord de su antecesor The Tortured Poets Department (2024), álbum que había conseguido el número más alto de ventas para la cantante en una semana, 2.61 millones.

El nuevo álbum, que incluye canciones como The Fate of Ophelia y Opalite, superó esta cifra por un margen de 600.000 unidades en tan solo cinco días.

Este nuevo número 1 en Billboard, la estrella pop lo acompañará con el que obtuvo en la taquilla de Estados Unidos con Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, que recaudó $33 millones en los cines durante sus tres días de exhibición limitada.

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Soldados de la Guardia Nacional.
Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade
Miami-Dade anuncia pruebas de precisión del sistema electoral para comicios del 4 de noviembre