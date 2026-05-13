Travis Kelce comparte experiencias de viaje a Londres con Taylor Swift

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida.

MIAMI.- Travis Kelce ama compartir anécdotas que protagonice junto a su prometida, la cantante Taylor Swift . Y recientemente, el deportista habló en el podcast New Heights with Jason and Travis Kelce sobre la experiencia de viaje a Londres con su futura esposa.

Todo empezó cuando Jason manifestó que supo del viaje por internet.

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"Londres es divertido, Jason”, le aseguró Travis.

Travis recordó que aprovecharon para ver Romeo y Julieta : “En general, comimos muy bien y disfrutamos de algunas obras de teatro. Vimos a Sadie Sink y, creo, a Noah Jupe. Es sencillamente fenomenal como Romeo. Sadie también interpretó a Julieta”.

Gastronomía

Además, alegó que la comida del restaurante indio Gymkhana es extraordinaria. “Con cada plato que me trajeron, no hice ni una sola pregunta. Simplemente me lancé a comer”.

“Las únicas preguntas que tuve que hacer fueron qué tan picante era el condimento”, agregó.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, que ha sido objeto de burlas por ser delicado con la comida, dijo que optaron por una comida no tan picante y comió todo sin quejas.