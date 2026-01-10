Taylor Swift y Bad Bunny lideran nominaciones a los iHeartRadio Music Awards

MIAMI.- Taylor Swift y Bad Bunny lideran las nominaciones a los iHeartRadio Music Awards 2026, que se entregan el 26 de marzo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, anunciaron iHeartMedia y FOX Entertainment.
Taylor Swift encabeza la lista con la mayor cantidad de nominaciones, seguida por Alex Warren, Bad Bunny y Sabrina Carpenter.
La 13.ª edición de los iHeartRadio Music Awards celebrará a los artistas y canciones más reproducidos en las estaciones de iHeartRadio y en la aplicación iHeartRadio durante 2025, y ofrecerá un adelanto de los éxitos que se escucharán en 2026.
El programa incluirá la entrega de premios en diversas categorías, actuaciones en vivo de los artistas más importantes de la música, invitados sorpresa y colaboraciones, y mostrará las historias de los artistas ganadores y su camino hacia el número uno.
“Esta es una entrega de premios anual creada exclusivamente para los fans, que celebra las mejores canciones y artistas que han disfrutado escuchando en las estaciones de iHeartRadio y en nuestra aplicación iHeartRadio durante todo el año”, declararon John Sykes, presidente de Entertainment Enterprises, y Tom Poleman, director de programación de iHeartMedia.
Canción del año
“Anxiety” – Doechii
“Good News” – Shaboozey
“Love Somebody” – Morgan Wallen
“luther” – Kendrick Lamar and SZA
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“MUTT” – Leon Thomas
“Ordinary” – Alex Warren
“Sorry I'm Here For Someone Else” – Benson Boone
“Stargazing” – Myles Smith
“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
Artista del año
Bad Bunny
Benson Boone
Chris Brown
Jelly Roll
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
Artista pop del año
Alex Warren
Benson Boone
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
Canción pop del año
“Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“Ordinary” – Alex Warren
“Pink Pony Club” – Chappell Roan
“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
Mejor artista novel (Pop)
Alex Warren
Jessie Murph
Myles Smith
Ravyn Lenae
sombr
Dúo/grupo del año
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI
Linkin Park
Maroon 5
Shinedown
Twenty One Pilots
Mejor colaboración
“All The Way” – BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman
“APT.” – ROSE & Bruno Mars
“luther” – Kendrick Lamar and SZA
“Timeless” – The Weeknd ft. Playboi Carti
“WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red
Canción country del año
“After All The Bars Are Closed” – Thomas Rhett
“Good News” – Shaboozey
“Liar” – Jelly Roll
“Love Somebody” – Morgan Wallen
“Whiskey Drink” – Jason Aldean
Artista country del año
Jason Aldean
Jelly Roll
Lainey Wilson
Luke Combs
Morgan Wallen
Mejor artista novel (Country):
Chase Matthew
Ella Langley
Hudson Westbrook
Josh Ross
Zach Top
Canción Hip-Hop del año
“luther” – Kendrick Lamar and SZA
“NOKIA” – Drake
“Outside” – Cardi B
“The Largest” – BigXthaPlug
“WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red
Artista Hip-Hop del año
Cardi B
GloRilla
Kendrick Lamar
Playboi Carti
Tyler, The Creator
Mejor artista novel (Hip-Hop):
MOLIY
PLUTO
Real Boston Richey
YKNIECE
ZEDDY WILL
Canción R&B del año
“Burning Blue” – Mariah the Scientist
“Folded” – Kehlani
“MUTT” – Leon Thomas
“Residuals” – Chris Brown
“SOMEBODY LOVES ME” – PARTYNEXTDOOR & Drake
Artista R&B del año
Chris Brown
Kehlani
Leon Thomas
Mariah the Scientist
SZA
Mejor artista novel (R&B):
Jenevieve
Kwn
Leon Thomas
Mariah the Scientist
Sailorr
Artista mundial del año
Ayra Starr
Jackson Wang
JO1
MOLIY
Tyla
Canción alternativa del año
“Back To Friends” – sombr
“Ensenada” – Sublime
“One Eyed Bastard” – Green Day
“Stargazing” – Myles Smith
“The Contract” – Twenty One Pilots
Artista alternativa del año
Cage the Elephant
Green Day
Linkin Park
Sublime
Twenty One Pilots
Mejor artista novel (Alternativo)
Almost Monday
Gigi Perez
Lola Young
Role Model
Sombr
Canción rock del año
“Afterlife” – Evanescence
“Bad Guy” – Falling In Reverse ft. Saraya
“Dance, Kid, Dance” – Shinedown
“Even If It Kills Me” – Papa Roach
“Heavy Is the Crown” – Linkin Park
Mejor artista rock del año
Linkin Park
Papa Roach
Shinedown
Sleep Token
Three Days Grace
Mejor artista novel (Rock)
Architects
Poppy
Return to Dust
Sleep Theory
Spiritbox
Canción bailable del año
“Blessings” – Calvin Harris feat. Clementine Douglas
“In My Arms” – ILLENIUM & HAYLA
“No Broke Boys” – Disco Lines & Tinashe
“Save My Love” – Marshmello, Ellie Goulding and AVAION
“Won't Be Possible” – Tiësto, Odd Mob & Goodboys
Canción del año (Pop latino/urbano)
“Angel” – Grupo Frontera & Romeo Santos
“DEGENERE” – Myke Towers & benny blanco
“DtMF” – Bad Bunny
“Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro and Bad Bunny
“Soltera” – Shakira
Artista del año (Pop latino/urbano)
Bad Bunny
Feid
J Balvin
Karol G
Shakira
Mejor artista novel (Pop latino/urbano)
Canción del año (Regional mexicano)
“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”
“El Amor De Mi Vida” – Calibre 50
“Flores” – Xavi
“Hecha Pa' Mi” – Grupo Frontera
“Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz
Artista Regional mexicano del año
Alejandro Fernández
Carin León
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Luis Angel “El Flaco”
Mejor artista novel (Regional mexicano)
Clave Especial
Edgardo Nuñez
Los Dos De Tamaulipas
Óscar Maydon
Oscar Ortiz
Artista K-pop del año
JENNIE
j-hope
Jin
LISA
ROSE
Grupo K-pop del año
ATEEZ
BLACKPINK
ENHYPEN
Stray Kids
TWICE
Canción K-pop del año
“APT.” – ROSE & Bruno Mars
“Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI
“JUMP” – BLACKPINK
“Killin' It Girl” – j-hope feat. GloRilla
“like JENNIE” – JENNIE
Mejor artista novel (K-pop):
82Major
AllDay Project
Cortis
Hearts2Hearts
Meovv
Cantautor del año
Amy Allen
Ashley Gorley
Cal Shapiro
Charlie Handsome
Julia Michaels
Productor del año
Andrew Watt
Dijon
Jack Antonoff
Max Martin & Shellback
Sounwave