Taylor Swift y Bad Bunny lideran nominaciones a los iHeartRadio Music Awards

Los nominados a los iHeartRadio Music Awards en las principales categorías. Los premios se entregan el 26 de marzo, en Los Ángeles

Taylor Swift llega a los Premios MTV a los Videos Musicales el miércoles 11 de septiembre de 2024 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York. 

AP/ Evan Agostini/Invision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Taylor Swift y Bad Bunny lideran las nominaciones a los iHeartRadio Music Awards 2026, que se entregan el 26 de marzo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, anunciaron iHeartMedia y FOX Entertainment.

Taylor Swift encabeza la lista con la mayor cantidad de nominaciones, seguida por Alex Warren, Bad Bunny y Sabrina Carpenter.

La 13.ª edición de los iHeartRadio Music Awards celebrará a los artistas y canciones más reproducidos en las estaciones de iHeartRadio y en la aplicación iHeartRadio durante 2025, y ofrecerá un adelanto de los éxitos que se escucharán en 2026.

El programa incluirá la entrega de premios en diversas categorías, actuaciones en vivo de los artistas más importantes de la música, invitados sorpresa y colaboraciones, y mostrará las historias de los artistas ganadores y su camino hacia el número uno.

“Esta es una entrega de premios anual creada exclusivamente para los fans, que celebra las mejores canciones y artistas que han disfrutado escuchando en las estaciones de iHeartRadio y en nuestra aplicación iHeartRadio durante todo el año”, declararon John Sykes, presidente de Entertainment Enterprises, y Tom Poleman, director de programación de iHeartMedia.

Canción del año

“Anxiety” – Doechii

“Good News” – Shaboozey

“Love Somebody” – Morgan Wallen

“luther” – Kendrick Lamar and SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“MUTT” – Leon Thomas

“Ordinary” – Alex Warren

“Sorry I'm Here For Someone Else” – Benson Boone

“Stargazing” – Myles Smith

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Artista del año

Bad Bunny

Benson Boone

Chris Brown

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Artista pop del año

Alex Warren

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Canción pop del año

“Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Ordinary” – Alex Warren

“Pink Pony Club” – Chappell Roan

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Mejor artista novel (Pop)

Alex Warren

Jessie Murph

Myles Smith

Ravyn Lenae

sombr

Dúo/grupo del año

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

Linkin Park

Maroon 5

Shinedown

Twenty One Pilots

Mejor colaboración

“All The Way” – BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman

“APT.” – ROSE & Bruno Mars

“luther” – Kendrick Lamar and SZA

“Timeless” – The Weeknd ft. Playboi Carti

“WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red

Canción country del año

“After All The Bars Are Closed” – Thomas Rhett

“Good News” – Shaboozey

“Liar” – Jelly Roll

“Love Somebody” – Morgan Wallen

“Whiskey Drink” – Jason Aldean

Artista country del año

Jason Aldean

Jelly Roll

Lainey Wilson

Luke Combs

Morgan Wallen

Mejor artista novel (Country):

Chase Matthew

Ella Langley

Hudson Westbrook

Josh Ross

Zach Top

Canción Hip-Hop del año

“luther” – Kendrick Lamar and SZA

“NOKIA” – Drake

“Outside” – Cardi B

“The Largest” – BigXthaPlug

“WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red

Artista Hip-Hop del año

Cardi B

GloRilla

Kendrick Lamar

Playboi Carti

Tyler, The Creator

Mejor artista novel (Hip-Hop):

MOLIY

PLUTO

Real Boston Richey

YKNIECE

ZEDDY WILL

Canción R&B del año

“Burning Blue” – Mariah the Scientist

“Folded” – Kehlani

“MUTT” – Leon Thomas

“Residuals” – Chris Brown

“SOMEBODY LOVES ME” – PARTYNEXTDOOR & Drake

Artista R&B del año

Chris Brown

Kehlani

Leon Thomas

Mariah the Scientist

SZA

Mejor artista novel (R&B):

Jenevieve

Kwn

Leon Thomas

Mariah the Scientist

Sailorr

Artista mundial del año

Ayra Starr

Jackson Wang

JO1

MOLIY

Tyla

Canción alternativa del año

“Back To Friends” – sombr

“Ensenada” – Sublime

“One Eyed Bastard” – Green Day

“Stargazing” – Myles Smith

“The Contract” – Twenty One Pilots

Artista alternativa del año

Cage the Elephant

Green Day

Linkin Park

Sublime

Twenty One Pilots

Mejor artista novel (Alternativo)

Almost Monday

Gigi Perez

Lola Young

Role Model

Sombr

Canción rock del año

“Afterlife” – Evanescence

“Bad Guy” – Falling In Reverse ft. Saraya

“Dance, Kid, Dance” – Shinedown

“Even If It Kills Me” – Papa Roach

“Heavy Is the Crown” – Linkin Park

Mejor artista rock del año

Linkin Park

Papa Roach

Shinedown

Sleep Token

Three Days Grace

Mejor artista novel (Rock)

Architects

Poppy

Return to Dust

Sleep Theory

Spiritbox

Canción bailable del año

“Blessings” – Calvin Harris feat. Clementine Douglas

“In My Arms” – ILLENIUM & HAYLA

“No Broke Boys” – Disco Lines & Tinashe

“Save My Love” – Marshmello, Ellie Goulding and AVAION

“Won't Be Possible” – Tiësto, Odd Mob & Goodboys

Canción del año (Pop latino/urbano)

“Angel” – Grupo Frontera & Romeo Santos

“DEGENERE” – Myke Towers & benny blanco

“DtMF” – Bad Bunny

“Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro and Bad Bunny

“Soltera” – Shakira

Artista del año (Pop latino/urbano)

Bad Bunny

Feid

J Balvin

Karol G

Shakira

Mejor artista novel (Pop latino/urbano)

  • Alleh Mezher
  • Beéle
  • De La Rose
  • Dei V
  • Louis BPM

Canción del año (Regional mexicano)

“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”

“El Amor De Mi Vida” – Calibre 50

“Flores” – Xavi

“Hecha Pa' Mi” – Grupo Frontera

“Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz

Artista Regional mexicano del año

Alejandro Fernández

Carin León

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Luis Angel “El Flaco”

Mejor artista novel (Regional mexicano)

Clave Especial

Edgardo Nuñez

Los Dos De Tamaulipas

Óscar Maydon

Oscar Ortiz

Artista K-pop del año

JENNIE

j-hope

Jin

LISA

ROSE

Grupo K-pop del año

ATEEZ

BLACKPINK

ENHYPEN

Stray Kids

TWICE

Canción K-pop del año

“APT.” – ROSE & Bruno Mars

“Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

“JUMP” – BLACKPINK

“Killin' It Girl” – j-hope feat. GloRilla

“like JENNIE” – JENNIE

Mejor artista novel (K-pop):

82Major

AllDay Project

Cortis

Hearts2Hearts

Meovv

Cantautor del año

Amy Allen

Ashley Gorley

Cal Shapiro

Charlie Handsome

Julia Michaels

Productor del año

Andrew Watt

Dijon

Jack Antonoff

Max Martin & Shellback

Sounwave

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
CASA BLANCA/ANáLISIS

EEUU se enfrasca en una nueva Venezuela libre y próspera