Conozca la programación del Miami Hispanic Cultural Arts Center

La muestra Éxodo, del artista cubano Aisar Jalil Martínez, inauguró la programación del Miami Hispanic Cultural Arts Center

Obra del artista cubano Aisar Jalil Martínez, que conforma la muestra Éxodo.

Obra del artista cubano Aisar Jalil Martínez, que conforma la muestra Éxodo.

Cortesía/ Miami Hispanic Cultural Arts Center

MIAMI.- El Miami Hispanic Cultural Arts Center (MHCAC) anunció su programación para el inicio del año 2026. La temporada inicia con la exposición Éxodo, del artista cubano Aisar Jalil Martínez, que se puede visitar en las Galerías Warner y Peña.

La muestra, que se inauguró este viernes 9 de enero y permanecerá abierta por mes, ofrece una profunda reflexión visual sobre la identidad, el desplazamiento y la memoria colectiva, temas recurrentes en la obra del artista.

Viernes de Tertulia continúa como parte de la programación permanente del centro cultural, que fue fundado por Pedro Pablo Peña y es dirigido por Eriberto Jiménez.

El programa, que conduce el periodista y escritor Luis de la Paz el tercer viernes de cada mes, inaugura su temporada 14 con la entrega de los Premios Editorial El Ateje, que este año reconocen la trayectoria de los escritores Belkis Cuza Malé, Nicolás Abreu Felippe y Eddy Díaz Souza, figuras fundamentales de la literatura hispana contemporánea.

Asimismo, el MHCAC continúa con la “Noche de Poesía”, que celebra su cuarto año consecutivo. El encuentro para poetas y amantes de las letras se realiza el último jueves de cada mes bajo la conducción de la escritora colombiana Mercedes Minota.

Bajo la dirección del dramaturgo venezolano José Eduardo Pardo, el ciclo de teatro dará inicio el 7 de febrero con la obra Sus Ojos. El programa presenta funciones todos los sábados, renovando su cartelera cada mes y ofreciendo una sólida plataforma para el teatro contemporáneo en español.

El centro también alberga la Escuela del Ballet Clásico Cubano de Miami, que ofrece formación artística para niños desde los 3 años de edad, así como clases para adultos y bailarines profesionales. Las inscripciones están abiertas durante todo el año, reafirmando el compromiso del centro con la educación y el desarrollo artístico continuo.

Además, el Miami Hispanic Cultural Arts Center ofrece una amplia variedad de actividades culturales que incluyen clases de música, teatro en español y portugués, danza oriental (belly dance), salsa, conciertos y presentaciones de libros, convirtiéndose en un verdadero epicentro cultural para la comunidad.

Registrada como sitio histórico, la emblemática sede del centro cultural fue construida en 1911. Conocida como la Casa Blanca del Ballet, esta abierta al público de manera gratuita todos los días de 10 am a 8 pm.

El Miami Hispanic Cultural Arts Center continúa siendo un espacio vivo de creación, encuentro y celebración del arte y la cultura hispana en Miami.

