Podcast de Clarissa Molina debuta en la televisión

MIAMI.- El podcast de Clarissa Molina, Claríssima, llegó a las pantallas de Univision y UniMás este sábado 10 de enero.

Luego de su expansión a plataformas como ViX , Uforia , Spotify , Apple Music y YouTube , donde el programa continúa, Claríssima sigue evolucionando y creciendo, conectando ahora con una audiencia aún más amplia a través de la pantalla chica.

El programa mantiene la esencia que ha cautivado a miles de seguidores: conversaciones honestas, momentos divertidos y entrevistas con figuras destacadas del entretenimiento y la cultura latina.

Con este estreno, Claríssima marca un hito al convertirse en el primer podcast de Uforia en dar el salto a la televisión.

El primer episodio televisivo contó con la participación de Alejandra Espinoza, en un encuentro en el que ambas personalidades abordaron experiencias personales y profesionales, así como el recorrido que han desarrollado desde su participación en Nuestro Belleza Latina hasta su consolidación en la televisión hispana.

“Cuando imaginé Claríssima, lo visualizé exactamente como está sucediendo hoy. Esto demuestra que, cuando hay enfoque, trabajo en equipo, constancia, disciplina, motivación, y la creatividad nunca falta, los resultados pueden ser increíbles. Hoy Claríssima llega a la televisión y me siento profundamente emocionada y feliz por este gran logro”, expresó Clarissa Molina a través de un comunicado.

La incorporación de Claríssima a la programación televisiva refuerza la estrategia multiplataforma del proyecto y se suma a los planes profesionales de Clarissa Molina, quien en los próximos meses anunciará nuevos proyectos.