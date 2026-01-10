sábado 10  de  enero 2026
Trump firma orden de emergencia para proteger ingresos por venta de petróleo de Venezuela

La medida presidencial busca impedir que tribunales o acreedores puedan embargar recursos propiedad de Venezuela y depositados en EEUU bajo custodia

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva de emergencia que otorga protección a los recursos obtenidos por venta de petróleo de Venezuela e impide que tribunales o acreedores puedan embargar los ingresos depositados en cuentas del Tesoro, en custodia, informó la Casa Blanca.

La medida ejecutiva establece que los ingresos depositados en fondos de gobiernos extranjeros deben utilizarse en Venezuela para ayudar a crear “paz, prosperidad y estabilidad económica y política en Venezuela”, según hoja informativa.

Tales condiciones son el objetivo del plan de transición trazado para Venezuela, en el contexto de la cooperación que adelantan EEUU y el régimen de Venezuela.

La firma fue dada a conocer en el contexto de la reunión de Trump con altos ejecutivos de empresas petroleras como ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron, en Washington, y que tuvo como prioridad incentivar inversiones en el sector energético venezolano, a seis días de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en su país.

"Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar (en Venezuela), vamos a cerrar el acuerdo", dijo Trump ante más de 20 representantes de las petroleras.

Protección de recursos por petróleo

Según un acuerdo entre el gobierno de Trump y el régimen de Caracas, Venezuela proporcionaría hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo a EEUU, donde existen refinerías equipadas para refinarlo.

Varias empresas como Exxon Mobil y y ConocoPhillips, que se fueron de Venezuela en los primeros años del chavismo, hace casi dos décadas, tienen reclamaciones de larga data y el país les adeuda miles de millones de dólares luego de que sus activos fueran nacionalizados.

La orden ejecutiva no menciona a ninguna empresa, aunque expresa que no está sujeta a reclamaciones privadas, y deja claro que los recursos por la venta del crudo son propiedad soberana de Venezuela y estará custodiado por EEUU con fines gubernamentales y diplomáticos.

«El presidente Trump está impidiendo la incautación de los ingresos petroleros venezolanos que podrían socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela», afirma la hoja informativa de la Casa Blanca reportada por medios.

FUENTE: Con información de AFP, Confirmado

