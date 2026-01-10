Miami construye su futuro desde el montículo

El dominicano Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, durante su apertura en el día inaugural, el 27 de marzo de 2025.

Después de tocar fondo en 2024 con una temporada de 100 derrotas, los Marlins de Miami comenzaron a mostrar señales claras de recuperación en 2025. Sin convertirse aún en un equipo contendiente, el récord de 79-83 representó un avance significativo y, sobre todo, sentó las bases para pensar en un salto mayor. De cara a 2026, el optimismo del proyecto vuelve a apoyarse en un pilar histórico de la franquicia: el pitcheo abridor.

Si bien durante la semana se concretó el traspaso de Edward Cabrera a los Cachorros de Chicago, movimiento que obligó a recalibrar expectativas, la realidad es que Miami sigue contando con un repertorio de abridores profundo, joven y con alto techo, capaz de competir en la Liga Nacional si la salud acompaña.

VENEZUELA Miami se convierte en epicentro de apoyo a la transición democrática en Venezuela

Sandy Alcántara, el ancla del proyecto

El punto de partida sigue siendo inmejorable. Sandy Alcántara está completamente sano. El dominicano, ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022, vuelve a estar en plenitud física y preparado para liderar nuevamente la rotación.

Más allá de las estadísticas, Alcántara aporta algo que no se mide fácilmente: presencia, durabilidad y liderazgo. Es un lanzador capaz de marcar el tono de una serie, de trabajar profundo en los juegos y de proteger al bullpen. Cuando está al cien por ciento, pocos abridores en la liga igualan su combinación de potencia, resistencia y mentalidad competitiva.

Picsart_25-08-26_13-13-20-170 Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, durante la primera entrada de un juego contra los Bravos de Atlanta en el LoanDepot Park, el 25 de agosto de 2025 en Miami, Florida. Carmen Mandato / Getty Images / AFP

Reconfiguración tras la salida de Edward Cabrera

La salida de Edward Cabrera, quien venía de una sólida temporada con efectividad de 3.53 en 137.2 entradas y 150 ponches, representa una pérdida evidente de talento inmediato. Cabrera era un brazo capaz de elevar el techo de la rotación y su nombre despertaba interés en equipos contendientes como Yankees y Mets antes de que Chicago concretara el canje.

Sin embargo, desde la gerencia de Miami el movimiento se entiende como parte de una estrategia de equilibrio entre presente y futuro, confiando en que el volumen y la calidad de brazos jóvenes pueden absorber ese impacto sin desarmar el proyecto.

Eury Pérez y el nuevo rostro del futuro

En ese contexto, Eury Pérez asume un rol aún más protagónico. Considerado uno de los talentos jóvenes más impactantes del béisbol, el derecho proyecta como abridor número dos en el corto plazo y como potencial as del staff en el futuro.

Su combinación de estatura, velocidad, repertorio y madurez lo posiciona como una pieza clave para el crecimiento del equipo. Si logra mantenerse saludable, Pérez puede convertirse en una de las grandes figuras de la rotación de la Liga Nacional.

Profundidad, variedad y estabilidad

A la ecuación se suman Ryan Weathers, un zurdo que ha ganado consistencia y aporta un perfil distinto dentro del staff, ideal para romper ritmos en una serie, y Braxton Garrett, un abridor que no suele acaparar titulares, pero que ofrece control, estabilidad y salidas competitivas a lo largo de una temporada de 162 juegos.

Además, nombres como Max Meyer y Janson Junk siguen apareciendo como alternativas reales ante cualquier eventualidad, algo que históricamente no siempre estuvo garantizado en Miami.

No es un dato menor que en 2025 los Marlins utilizaran hasta 15 abridores distintos, una señal clara de inestabilidad. Aun así, el equipo logró mejorar notablemente su récord. Si en 2026 la salud acompaña y el núcleo del staff logra continuidad, el salto cualitativo puede ser significativo.

Un futuro que vuelve a construirse desde el montículo

La salida de Edward Cabrera obliga a ajustar el relato, pero no a desmontarlo. Con Alcántara sano, Eury Pérez consolidándose y una rotación profunda detrás, los Marlins de Miami siguen teniendo razones para creer.

En una franquicia cuya historia de éxito siempre ha estado ligada al pitcheo, el futuro vuelve a escribirse desde el montículo, con la esperanza de que 2026 marque el verdadero regreso competitivo del equipo en la Liga Nacional.