Lenier y Sixto Rein conquistan YouTube con videoclip de "Qué fácil fue"

MIAMI.- Lenier y SIxto Rein celebran el éxito en YouTube del videoclip del tema Qué fácil fue.

El video, que supera los 1.8 millones de reproducciones en YouTube, se posiciona como uno de los lanzamientos más sólidos del género en 2025 y establece un récord en la carrera de Sixto, quien acumula importantes colaboraciones a lo largo de su trayectoria artística.

CINE "Una batalla tras otra" se perfila como la favorita de los Globos de Oro

Para Sixto Rein, este logro tiene un valor especial. Qué fácil fue no solo celebra la riqueza cultural de Venezuela y Cuba, sino que abre un puente artístico en Miami, epicentro de la innovación musical latina.

La producción estuvo a cargo de Motiff, reconocido por su visión contemporánea en salsa y ritmos tropicales. Junto al colectivo Monster University (Gabo, Shey y Alex Serna), Lenier y Sixto Rein dieron forma a una composición que combina frescura, autenticidad y un sonido capaz de conquistar tanto a los seguidores del género como a nuevas audiencias.

Más allá de la interpretación, este proyecto exigió a Sixto Rein un desempeño integral en producción musical, audiovisual y marketing. La colaboración con Lenier lo impulsa a elevar su nivel artístico y profesional, consolidando su presencia en la industria internacional. Qué fácil fue se convierte así en el primer adelanto de un disco que promete marcar un antes y un después en su carrera.

Este éxito también refuerza la trayectoria digital de Sixto Rein, quien se posiciona como uno de los pocos artistas venezolanos en superar los 20 millones de reproducciones en YouTube y más de 300 millones de streams en las distintas plataformas digitales, un logro que lo distingue dentro del panorama musical latino.