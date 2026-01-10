Miami se convierte en epicentro de apoyo a la transición democrática en Venezuela

MIAMI . - Las reacciones a los sucesos del 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela encontraron en Miami, y especialmente en Doral , un eco inmediato y profundo. A lo largo del primer fin de semana de 2026 y en la semana siguiente, líderes políticos estadounidenses, autoridades locales y referentes de la diáspora venezolana coincidieron en calificar los hechos como un punto de quiebre histórico, mientras la comunidad celebraba con cautela el inicio de un proceso que aún plantea desafíos.

La cobertura continua de DIARIO LAS AMÉRICAS permitió seguir paso a paso cada gesto, cada emoción, registrando un despertar de esperanza palpable entre los asistentes a todas las celebraciones.

La madrugada comenzó con los primeros abrazos y lágrimas en El Arepazo, donde miles de opositores al chavismo se reunieron antes del amanecer tras el anuncio del presidente Donald Trump en el que dio a conocer la noticia de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras el operativo militar estadounidense.

Doral reacciona

La comisionada de Doral, Nicole Reinoso, fue de las primeras líderes locales en llegar y abrió la jornada con palabras que reflejaban tanto emoción como unidad multicultural. Rodeada también de cubanos, nicaragüenses y dominicanos, expresó con entusiasmo: “Empezamos un proceso donde el país puede ser libre, donde las familias pueden reencontrarse, donde podemos expresar la justicia y volver a un país con leyes. Sigan con esa esperanza, porque hoy ha cambiado la historia de Venezuela. Hoy pasamos de tener esperanza a comenzar un proceso. Tengan paciencia: las cosas van a cambiar para Venezuela y para su gente.”

Para ella, la presencia de familias de diferentes nacionalidades celebrando juntas, simbolizaba el alcance histórico de la jornada y la relevancia de la comunidad de Doral en estos acontecimientos.

Al mediodía del sábado 3 de enero, otro punto de encuentro cobró protagonismo en Miami: el restaurante Versailles, epicentro del liderazgo político y comunitario en Miami-Dade. Allí se sumaron líderes locales y autoridades electas para expresar su respaldo a la diáspora venezolana. Versailles recibió a figuras como el alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, la comisionada del Distrito 6, Natalie Milán Orbis, y el comisionado del Distrito 4 de Miami Ralph “Rafael” Rosado, quienes, aprovecharon la ocasión para subrayar la relevancia de este hito y la necesidad de mantener la presión internacional sobre los regímenes autoritarios de la región.

Calvo, subrayó que el desenlace contra Maduro era esperado y necesario, y expresó su deseo de que el impacto se extienda a Cuba: “Sabíamos desde hace muchos meses que algo iba a pasar. Estamos muy agradecidos de que se haya tomado la determinación de entrar quirúrgicamente a Venezuela para remover a un dictador opresivo, a un régimen ilegítimo que se mantenía en el poder. Lo vemos como algo extremadamente positivo para la comunidad venezolana y también para este país. Y esperamos que Cuba pueda ser potencialmente el próximo régimen en caer.”

Por su parte, Milán Orbis, hija de cubanos, compartió su emoción y recordó que “a Venezuela le llegó su hora”, subrayando que la justicia siempre llega “tarde o temprano”, y reafirmó que la comunidad miamense seguirá luchando por la libertad de todos los pueblos sometidos por dictaduras.

Rosado, coincidió en que la fecha marca un antes y un después:

“Hoy es un día histórico para la diáspora venezolana en cualquier parte del mundo. Ojalá que esto signifique un cambio real para quienes están allá y para quienes están aquí. Y como siempre decimos, para nuestros hermanos cubanos y nicaragüenses también: ese día ya viene llegando.”

El domingo 4 de enero por la tarde, estos puntos neurálgicos continuaron siendo escenario de reuniones y entrevistas. La coordinadora de Vente Venezuela en EEUU, María Teresa Morín, resaltó la determinación de los venezolanos para enfrentar el desafío de restablecer las instituciones y la cohesión social tras décadas de crisis, así como el profundo anhelo de reunificación familiar: “Estamos preparados para dar inicio a la refundación de nuestra patria… comenzar el trabajo de la gran reconstrucción de nuestro país.”

Vente Venezuela

El coordinador de la misma organización, Edgar Simón Rodríguez, definió la jornada como un proceso de cambio en desarrollo, y aseguró:

“Hay confusión porque el pueblo de Venezuela no esperaba que hubiese un traspaso de poder con Delcy Rodríguez. Pero, estando Estados Unidos en control, sabemos que las cosas se van a llevar de manera que conduzca a la restitución de la democracia.”

Desde la esfera local, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, combinó el tono de celebración con un llamado a la paciencia: “La serpiente tiene muchas cabezas y la transición requerirá tiempo y firmeza. Al final, el pueblo venezolano decidirá quién lo gobernará, pero debemos tener paciencia con este proceso.”

El concejal de Doral Rafael Piñeiro resaltó la importancia del suceso dentro del contexto político actual y la continuidad de la lucha: “Esto apenas es el comienzo de una transformación por la que tanto se ha trabajado y por la que tanto se ha luchado durante muchos años. Todavía estamos lidiando con los criminales y delincuentes que quedan como parte del régimen en Venezuela. Hay que confiar en que la administración de la Casa Blanca tiene un plan, aunque tome más tiempo del que quisiéramos.”

El lunes 5 de enero, la atención se centró en la conferencia de prensa realizada en horas de la mañana en el restaurante Las Vegas de Doral, donde nuestro rotativo dio cobertura directa al encuentro. La cita reunió a figuras de alto nivel del gobierno, entre ellas el congresista Carlos A. Giménez y los senadores Rick Scott y Ashley Moody, que coincidieron en calificar los sucesos del 3 de enero como un momento decisivo para Venezuela y toda Latinoamérica.

Captura memorable

Giménez definió la captura de Maduro como “una fecha memorable para el país”, comparándola con “la caída del Muro de Berlín”. Subrayó la necesidad de que Estados Unidos asuma un rol activo como “campeón de la libertad y la democracia en el hemisferio” y agradeció de manera explícita al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su papel decisivo en la acción ejecutada. En sus declaraciones, advirtió, además, sobre la influencia de potencias extranjeras como China, Rusia, Corea del Norte e Irán en la región y envió un mensaje directo a los regímenes aliados del chavismo, en particular al gobierno de La Habana encabezado por el designado mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

"Y el régimen de Cuba que tome nota: el presidente de los Estados Unidos ha mencionado a su régimen durante los últimos días, así que cuando este presidente habla, escúchenlo, porque es serio lo que está diciendo."

El senador Scott destacó que lo ocurrido fue fruto de años de presión sostenida y coordinación internacional, y advirtió que el proceso de restablecimiento de un poder ejecutivo legítimo requerirá trabajo y compromiso de todos los nacionales, dentro y fuera del país: “Aunque el mundo luce distinto, la consolidación de un gobierno plural y representativo llevará tiempo, pero es un proceso irreversible”.

La senadora Moody enfatizó el carácter criminal del régimen depuesto y la necesidad de que la opinión pública mundial no minimice las violaciones al Estado de derecho, calificando el resultado de la intervención militar como un paso decisivo para restaurar la libertad política en la Patria de Bolívar.

Oposición cubana

José Daniel Ferrer, opositor cubano recién llegado al exilio y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), destacó el papel del castrismo como principal promotor del comunismo en la región, enfatizando su influencia y calificándolo como un “cáncer” en la permanencia de la dictadura chavista.

La presencia de otras figuras políticas del sur de la Florida como Dariel Fernández (Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade), Alina García (Supervisora de Elecciones), Gustavo Garagorry (Venezuelan American Republican Club Miami-Dade) y Marta Mesa (LatinosGOP), reforzaron el mensaje de unidad y respaldo a la soberanía popular de Venezuela.

En conjunto, a pesar de la diversidad de roles y enfoques que este tema refiere, las voces recogidas reflejaron un sentimiento de esperanza y responsabilidad compartida: el sentir de los políticos y los exiliados venezolanos reflejan un momento trascendental, conscientes de que la libertad alcanzada es apenas el primer paso en un camino de nuevos aires y consolidación democrática. Más allá de la euforia, quedó claro un mensaje unificado: el compromiso con la justicia, la unidad y la vigilancia constante serán esenciales para que Venezuela y todo el hemisferio puedan transitar hacia un futuro de autonomía y estabilidad.