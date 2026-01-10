sábado 10  de  enero 2026
POLÍTICA

Sheinbaum debe tomar una decisión ante mirada insistente de Trump

El discurso de EEUU sobre los cárteles vuelve a impactar la relación con el país azteca y la repuesta de Sheinbaum puede marcar un camino como el de Venezuela

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Las declaraciones de Donald Trump sobre México, en particular su insistencia en que “algo habrá que hacer” frente al poder de los cárteles de la droga, han vuelto a tensar la relación bilateral. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en el rechazo a cualquier intervención extranjera y en la defensa de la soberanía, especialmente tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, ha abierto aún más el debate, al punto de llevarlo a un terreno delicado.

Para el doctor en Derecho y analista Carlos Sánchez Berzaín, lo que plantea Trump no debe leerse como una provocación, sino como la aplicación de una política de seguridad nacional.

Lee además
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.
ANÁLISIS

¿Quién controla al poder? Elecciones judiciales en Bolivia y México
La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.
POLÍTICA

México se vuelve "proveedor importante" de petróleo para Cuba ante crisis de Venezuela

“Estados Unidos lo que está haciendo es aplicar su política de seguridad nacional, y la parte fundamental de esa política es proteger a todo norteamericano del ataque con la droga, con el crimen y con el narcoterrorismo”, afirmó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Desde esa óptica, el problema rebasa el intercambio retórico.

“México tiene en su territorio varios narcoestados. Hay estados completos dentro de México que están bajo el control del narcoterrorismo. Entonces, ahí va a presentarse un fenómeno en el cual, o el gobierno de México hace lo que tiene que hacer en ejercicio de su soberanía, o esa soberanía deja de ser tal para que el sistema internacional de lucha contra el crimen organizado opere”, sostiene el exministro boliviano.

El énfasis de Trump en la acción directa asegura Sánchez Berzaín, ya ha generado efectos concretos. “Lo está haciendo, ya lo está haciendo”, señaló, al recordar que durante años México se negó a extraditar narcotraficantes y que solo en el último año entregó a más de medio centenar. También apuntó a un giro en la política migratoria.

“México había rehusado cerrar su frontera. El año pasado ha empezado a dejar de ser cómplice en la migración forzada contra los Estados Unidos”.

Otro cambio relevante ha sido el abandono del discurso que atribuía el narcotráfico exclusivamente al tráfico de armas desde territorio estadounidense. “Eso se ha terminado”, afirmó Berzaín, aunque advirtió que los avances aún no alcanzan la magnitud del problema.

Espejo venezolano

El politólogo sitúa el trasfondo del conflicto en el plano político e ideológico. Apunta que el gobierno mexicano mantiene vínculos con el socialismo del siglo XXI y opera bajo una lógica que termina protegiendo al crimen organizado.

“Sheinbaum y López Obrador deben haber llegado al gobierno, gracias al Socialismo del Siglo XXI, y por eso son sirvientes de Cuba y del sistema que consolida Venezuela y Nicaragua”, sostuvo.

En ese contexto, mencionó el suministro de petróleo a Cuba como una señal política que podría verse afectada por la presión económica de Washington. “Eso se tiene que terminar”, dijo, al señalar que las relaciones comerciales, los aranceles y el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá imponen límites claros.

Frente a la negativa de Sheinbaum a aceptar los mensajes de Trump, Sánchez Berzaín fue directo. Considera que el discurso de soberanía se ha convertido en un argumento para eludir responsabilidades.

“Lo que los hechos demuestran es que Sheinbaum está protegiendo el crimen y el narcotráfico con un discurso de soberanía y de independencia. No hay independencia ni soberanía para proteger al crimen”, afirmó.

Vinculó este escenario con lo ocurrido recientemente en Venezuela, donde Trump avanzó contra el régimen de Nicolás Maduro tras advertencias públicas.

“A Estados Unidos, en la política del gobierno actual, no le importa la retórica, le importan los resultados. Hasta un día antes de que lo capturen, Maduro bailaba y decía cosas. No era la retórica, eran los hechos”.

Por ende, considera que el mensaje para México es claro. “Si la señora Sheinbaum no presenta resultados de lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo y sigue como un gobierno paradictatorial protegiendo el crimen, va a haber consecuencias”.

Sánchez Berzaín insistió en que no se trata de una amenaza improvisada, sino de una advertencia sustentada en hechos recientes.

“Yo no estoy haciendo otra cosa que leer la realidad objetiva de lo que está pasando”, afirmó. A su juicio, la presidenta mexicana aún tiene margen para corregir el rumbo. “Debería ser prudente, dejar sus compromisos con el crimen organizado y empezar a defender los intereses del pueblo mexicano”.

De no hacerlo, concluyó, el costo será alto. “Finalmente va a terminar perjudicando a México, a su industria y a su economía”.

Temas
Te puede interesar

Llega a Cuba nuevo barco con petróleo procedente de México ¿Sheinbaum, salvavidas del régimen?

Edmundo González Urrutia denuncia que libertad de presos políticos llega a menos de 1% en 48 horas

María Corina Machado es una líder de la resistencia venezolana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
CASA BLANCA/ANáLISIS

EEUU se enfrasca en una nueva Venezuela libre y próspera

Imagen del bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
CRISIS EN TEHERáN

Trump advierte al régimen de Irán sobre acciones militares de EEUU

Captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026. 
Análisis

Invocar la soberanía en el caso de Venezuela es igual a colocar al Estado al servicio de la población, opinión de un experto

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
¿Ruptura del chavismo?

Revelan que Delcy Rodríguez solicitó reunión con Trump; crece el nerviosismo en el chavismo

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
POLÍTICA

Llega a Cuba nuevo barco con petróleo procedente de México ¿Sheinbaum, salvavidas del régimen?

Te puede interesar

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
VENEZUELA

María Corina Machado es una líder de la resistencia venezolana

Por Sofía Nederr
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
RESUMEN ANUAL

Florida 2025: del invierno histórico al año de las grandes batallas políticas

Selección de imágenes: Once upon my mother, Lucky star, Jerusalem ´67, A letter to David and The sea. 
CINE

Comienza el Miami Jewish Film Festival

La activista Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero
DICTADURA

Excarcelación de Rocío San Miguel no implica el cierre de su causa judicial en Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
CASA BLANCA/ANáLISIS

EEUU se enfrasca en una nueva Venezuela libre y próspera