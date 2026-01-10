María Corina Machado mantiene liderazgo y podría tener rol clave en segunda etapa de la transición

CARACAS.- La situación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, en la operación militar de Estados Unidos el 3 de enero, plantea un proceso de transición sobre el que hay muchas lecturas e interrogantes. En ese contexto, está la figura de María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseveró en la rueda de prensa del 3 de enero: "Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa".

Desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, Trump fue consultado sobre el rol de María Corina Machado tras la situación que vive Venezuela. "Es una mujer muy agradable. Pero no cuenta con el apoyo ni el respeto del país", señaló el mandatario republicano.

Sin embargo, el 5 de enero, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, emitió afirmaciones que aportan más detalles sobre la visión política que tiene la Casa Blanca respecto a los pasos a corto plazo en Venezuela. El país está ahora dirigido por la oficialista Delcy Rodríguez, juramentada el 6 de enero como presidenta encargada.

"María Corina Machado es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", señaló Rubio a NBC News.

El magistrado venezolano Miguel Ángel Martín, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, expresa en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que desde el mismo momento en que ocurre la captura de Maduro y de su esposa “se produce lógicamente un vacío en el cargo. Independientemente de que no haya tenido legitimidad, era la persona que estaba asumiendo el cargo”.

Agrega que esto trae como consecuencia un acto de beligerancia por parte de los Estados Unidos en el sentido de que quien está asumiendo ahora el rol, que “debería ser solamente funcional, es la vicepresidenta de Maduro. Esto no significa que se le está dando legitimidad. Es un tema de un aspecto funcional necesario para la continuación de la estrategia para poder deponer al régimen”.

Martín indica que la acción de las fuerzas militares en Estados Unidos, ordenada por Trump, “representa un acto de liberación” en el cual no participó ningún otro país ni ningún grupo de venezolanos. Explica que, dentro de la estrategia, debía continuarse con el plan para “depurar el régimen” y de allí que se abra un espacio de negociación y al mismo tiempo se condicione la permanencia de Delcy Rodríguez.

Esto lo califica como “una entrega controlada del poder para evitar más derramamiento de sangre”.

En ese contexto, el jurista explica que los líderes de la oposición venezolana encabezados por María Corina Machado “no son funcionales en este momento, en el sentido de que se necesita trabajar en el terreno. Las capacidades de la oposición venezolana son solo la población, que es muy importante, pero no son actores que controlan el poder, ni son disuasivos para la solución que se necesita en este momento”.

Martín añade que se busca lograr la fragmentación de los grupos de poder que quedan, descoordinar la fuerza de seguridad “y tratar de desarticular todas las fuerzas del Estado criminal”.

“En mi opinión, nosotros no hemos entrado a la transición, ni desde que se cumplió la elección presidencial del 28 de julio de 2024”, puntualiza el jurista.

El rol de María Corina Machado

Para Miguel Ángel Martín, María Corina Machado “es una líder de la resistencia venezolana”. Califica como importante su vocería, al igual que la de Edmundo González Urrutia, quien fue electo en 2024 (según las actas de votación presentadas por la oposición); así como otros líderes de la oposición que gozan del respeto de la población.

“Pero, las capacidades para la solución definitiva del problema en Venezuela las tiene Estados Unidos con la estrategia actual”, subraya.

Aclara que esto no quiere decir que la clase política venezolana no sea valorada en este momento, pero no es importante. “En mi opinión, se está concentrado todo en las realidades y no en acciones políticas”, insiste.

Puntualiza que la prueba de esto es que no hay ningún control de la oposición en Miraflores ni en la Fuerza Armada venezolana.

Por su parte, el estratega político Ricardo Ríos señala DIARIO LAS AMÉRICAS que la oposición por definición busca la toma del poder político. De esta manera, María Corina Machado “es la principal líder política opositora de Venezuela y una referencia; después de la victoria de las primarias de 2023 y luego del 28 de julio de 2024 consolidó su liderazgo”.

Puntualiza que en la situación actual se impone el pragmatismo sobre las capacidades que tiene Machado para encabezar una transición en Venezuela.

“Allí Rubio y Trump son sumamente pragmáticos y es lógico, es algo que se había estudiado en política comparada. Este tipo de situación amerita transiciones que por lo general cuando son negociadas generan menos caos. Y en ese sentido era lógico que una amalgama de actores gubernamentales sean los que inicien, en una primera etapa, la transición. Eso implica que María Corina queda relegada a un segundo lugar o a un segundo plano en este momento”, explica Ríos.

El investigador y presidente de la consultora Poder & Estrategia dice que la forma como Trump se refirió a Machado, tras la operación en Venezuela, fue muy “tosca” y disminuyó el papel de la dirigente en el contexto actual.

“Efectivamente, María Corina Machado no tiene la ascendencia institucional y en el componente armado que es fundamental en este proceso. Sin embargo, obviamente que tiene un liderazgo a nivel de la sociedad venezolana”, enfatiza Ricardo Ríos.

Sostiene que, estando fuera del país, a la opositora venezolana le va costar gestionar el “golpe” que significa estar “relegada” en esta primera etapa.

El analista agrega que Machado no está fuera del juego para una siguiente etapa, lo cual hasta ahora genera una gran interrogante: “Cómo se van a ir dando las cosas y en qué momento se abra, como se espera, quizás no estas primeras semanas, incluso meses, pero en algún momento se abra un compás para legitimación de poderes donde los distintos liderazgos puedan competir. Allí se le verá la cara a la oportunidad que tenga Machado”.

María Isabel Puerta, profesora venezolana de Ciencias Políticas de Valencia College en Florida (EEUU) indica a DIARIO LAS AMÉRICAS que María Corina Machado es “efectiva” en el plano político como ha sido palpable en su ascenso como dirigente.

En el contexto actual, esboza: “La Administración Trump descartó por ahora que Machado vaya a tener un rol, un papel en este proceso”.

Llamado de la UE

El 5 de enero, la Comisión Europea pidió una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

La portavoz comunitaria Anitta Hipper dijo que los dirigentes opositores "han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y lideraron en 2024 a la población de Venezuela a ejercer de forma pacífica su derecho a voto. Millones de venezolanos han votado por un cambio y apoyado a Edmundo González con una mayoría significativa".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo el 5 de enero que María Corina Machado es la “líder indiscutible” de la Venezuela del futuro. Sostuvo que la comunidad internacional observa la situación venezolana mediante la figura de Machado.

