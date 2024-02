"Te estoy amando locamente" vence en la sexta edición del Iberoamerican Film Festival Miami

El mejor documental terminó en mano del director Juan Paulo Laserna por Lobo en la puerta, un proyecto que nació en Colombia.

Mientras, La carne de Dios, del argentino Patricio Plaza, se alzó en la categoría de animación.

Miami como epicentro del cine

La gran sorpresa de la noche fue la doble premiación para la película Te estoy amando locamente, del español Alejandro Marin, cinta que se erigió en las categorías de visiones contemporáneas, así como la debutante Rainbow Flamingo.

En cuanto a la categoría panorama latino, el festival premió a Como el mar, una producción argentina-uruguaya del cineasta Nicolás Gil Lavedra y escrita por Zoe Hochbaum. Por su parte, el director uruguayo Juan Ignacio Fernández, la mente detrás de El retrato de mi padre, también fue reconocido por el jurado.

La mención principal en la categoría nuevos talentos fue para el director mexicano David Zonana, quien encabezó el proyecto llamado Heroico.

El resto de la premiación honró el trabajo de La mujer dormida, de la cineasta Laura Alvea, cinta que se alzó en la categoría de visiones contemporáneas; La canción del lago de los mexicanos Carlos Sallas y Ari Navarrte, obtuvo una mención especial en animación; y la española On the go, dirigida por María Gisèle Royo Julia de Castro, en el renglón de nuevos talentos.