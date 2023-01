Acusan a Shakira de plagio en su nuevo tema con Bizarrap

Embed

Conocida como Briella Music, la cantante publicó en junio de 2022 su sencillo Solo tú, pieza que acumula 1.3 millones de views.

A pocos minutos de haberse estrenado Shakira II BZRP Music Sessions #53, en las redes ya corría que un extracto de la melodía tenía mucha similitud con la canción de la venezolana. Tras el alboroto, Briella hizo uso de sus redes para hablar al respecto.

"Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer. Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida", comentó en una historia de Instagram.

La cantante aseguró que no quiere desprestigiar ni a Shakira ni a Bizarrap, pues los admira. Sin embargo, alegó que si hubo inspiración en su tema espera que se le dé el reconocimiento.

"Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira les hubiese dicho que claro", agregó.

Asimismo, Briella confesó que se siente nerviosa pues nunca ha estado involucrada en polémicas y aunque ha recibido mensajes de apoyo y admiración, también señala que le han llegado mensajes de hostigamiento.

"Me han llegado también mensajes muy feos. No quiero que piensen que esto lo estoy haciendo con mala intención. Para mí sería un honor tener créditos en esta canción", dijo.

