"The Batman" y "Animales Fantásticos 3" reanudan sus rodajes

Según The Guardian, estas dos películas podrían ser las primeras en retomar su grabación, después de que el gobierno lanzara nuevas medidas de seguridad elaboradas por la British Film Commission y el British Film Institute. Estas pautas incluyen distanciamiento físico, entrenamiento de seguridad y tomas de temperatura. Con las normas aprobadas, los productores de The Batman y Animales Fantásticos 3 han recibido la autorización para volver al trabajo, aunque aún queda por saber si el equipo decidirá regresar o esperará algunas semanas más. Otras producciones que también han recibido luz verde son La sirenita y la temporada 2 de The Witcher.