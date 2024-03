"The Beatles Experience" llega a Miami con un alucinante concierto sinfónico

Royal Symphony Orchestra y la banda tributo The Jukebox Beatles se unen en homenaje a The Beatles.

MIAMI– Luego de 60 años de la presentación en Miami de la legendaria banda británica The Beatles , llegan a la ciudad mágica para conmemorar este aniversario, la Royal Symphony Orchestra junto a The Jukebox , con el concierto sinfónico The Beatles Symphonic Experience, el 13 de abril , en el James L. Knight Center .

Royal Symphony Orchestra, compuesta por un destacado grupo de talentosos músicos internacionales y locales, estarán interpretando junto a la reconocida banda The Jukebox Beatles Tribute . Formada por cuatro jóvenes puertorriqueños, The Jukebox es considerada como una de las mejores banda tributo en Latinoamérica y a nivel mundial.

Dicha banda se ha ganado el reconocimiento de los fanáticos del cuarteto de Liverpool a nivel internacional, gracias a su gran parecido físico y, por supuesto, también en las voces.

The Beatles Symphony Experience llega a Miami, gracias a Maestri Productions, la productora de eventos y conciertos tributos, con más de 8 años de experiencia, llevando los mejores espectáculos y eventos a nivel internacional.

Con un repertorio de más de 27 canciones, incluyendo éxitos como Let It be, Yesterday, Hey Jude, Twist and Shout, entre otros, este tributo busca transportar al público y a los fanáticos en un viaje inolvidable a la época de los 60’.

Se trata de una completa experiencia que incluye los instrumentos y amplificadores originales que usaron The Beatles. La dirección musical y los arreglos están a cargo del Profesor Armando Ramírez. El concierto promete un extraordinario banquete musical para los amantes de la legendaria banda británica.

Embed

Más sobre el concierto

Royal Symphony Orchestra y la banda tributo The Jukebox Beatles se unen para una actuación inolvidable que combina la magia de la música clásica con las leyendas del pop que iniciaron una revolución. Experimenta tus canciones favoritas de los Beatles como Hey Jude y Yesterday como nunca lo habías hecho.

The Beatles Symphony Experience se llevará a cabo en Miami, el 13 de abril del 2024, en el James L. Knight Center. Los boletos están a la venta en Ticketmaster.

Embed

FUENTE: Nota de prensa/Media Force Global + Partners