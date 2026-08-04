martes 4  de  agosto 2026
CINE

"The Debut", de Jesse Eisenberg, elegida para cerrar el Festival de Cine de Londres

La cinta, protagonizada por el propio Eisenberg, junto a Julianne Moore entre otros, se proyectará el 18 de octubre en el Royal Festival Hall

El actor estadounidense Jesse Eisenberg llega a la 75ª edición de los premios Emmy en el Peacock Theatre de LA Live en Los Ángeles el 15 de enero de 2024. &nbsp; &nbsp;

El actor estadounidense Jesse Eisenberg llega a la 75ª edición de los premios Emmy en el Peacock Theatre de LA Live en Los Ángeles el 15 de enero de 2024.

 

 

AFP/Robyn Beck

LONDRES.- El filme The Debut, del actor y director estadounidense Jesse Eisenberg, será el encargado de clausurar la 70 edición del Festival de Cine de Londres (London FIlm Festival) el próximo mes de octubre, anunció la organización del certamen este martes.

La cinta, protagonizada por el propio Eisenberg, junto a Julianne Moore, Paul Giamatti y Halle Bailey, entre otros, se proyectará el 18 de octubre en el Royal Festival Hall de Londres su preestreno británico con el reparto y pondrá el broche final al festival meses antes de su llegada a los cines, prevista para principios de 2027.

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The Debut cuenta la historia de una mujer tímida que es elegida inesperadamente para participar en la producción local de un musical y cómo, cautivada por el director, se sumerge en el papel y en el mundo del teatro comunitario.

"Es una gran emoción ser la gala de clausura y estoy deseando compartir las increíbles interpretaciones del reparto con el público londinense", comentó Eisenberg en un comunicado difundido por el festival.

"Festival de festivales"

El actor y director estadounidense regresa al certamen de la capital británica (conocido como un 'festival de festivales' al programar películas previamente presentadas en otras citas como Cannes o Venecia) dos años después de presentar su filme 'A Real Pain' en 2024.

La 70 edición del Festival de Cine de Londres, que tendrá lugar entre el 7 y el 18 de octubre, dará el pistoletazo de salida con el preestreno europeo de Elsinore, dirigida por Simon Stone, y protagonizada por los actores británicos Andrew Scott y Olivia Colman.

El resto de la programación, así como las películas en competición oficial, se darán a conocer el próximo 2 de septiembre.

FUENTE: EFE

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