martes 4  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Gigi Hadid y Bradley Cooper desatan rumores de compromiso

Si bien son muchas las dudas que inundan el internet, ni Bradley ni Gigi han confirmado que su relación haya escalado a un nuevo nivel

La modelo estadounidense Gigi Hadid llega a la Met Gala 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York.&nbsp;

La modelo estadounidense Gigi Hadid llega a la Met Gala 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York. 

AFP/Ángela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Gigi Hadid y Bradley Cooper han sido captado juntos paseando por París. Aunque la postal no debería de sorprender, pues se sabe que la modelo y el actor mantienen un romance desde finales de 2023. Sin embargo, un detalle en sus manos llamó la atención de los internautas, quienes rápidamente han sacado sus conclusiones.

En las imágenes que se han viralizado se observa a la pareja luciendo atuendos deportivos mientras caminan tomados de la mano.

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No obstante, ambos lucen llamativos anillos en los dedos anulares de sus manos izquierdas. Esto ha despertado la curiosidad de saber si se trata de alianzas matrimoniales, pues es en estos donde se usa este símbolo; o si se trata de al menos una señal de compromiso.

Si bien son muchas las dudas que inundan el internet, ni Bradley ni Gigi han confirmado que su relación haya escalado a un nuevo nivel. Sus representantes tampoco han emitido comunicados que expliquen lo que las joyas significan.

Romance

El protagonista de A Star is Born y la reina de las pasarelas fueron vinculados por primera vez en octubre de 2023, cuando fueron fotografiados cenando juntos en Via Carota, un restaurante de Nueva York.

Aunque han sido cautelosos con su relación, en mayo de 2025 la modelo confirmó el romance al publicar una fotografía besando al actor durante la celebración de su 30 cumpleaños.

Posteriormente, Hadid expuso a la revista Vogue que se encuentra feliz. "Encontrar a alguien que esté en un momento de su vida en el que sepa lo que quiere y merece... Me siento muy afortunada", confesó.

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