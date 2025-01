The Fire Inside: la verdadera pelea va más allá del ring

MAIMI.- Deporte y cine siempre ha tenido una relación armoniosa y las razones de esta sinergía saltan a la vista. Desde lo imponente que se ve cualquier disciplina cuando se le da un tratamiento visual estilizado, pasando por la empatía que construimos por sus protagonistas al sufrir —casi en carne propia— su recorrido vital, hasta enfocarnos en la lucha descarnada por conquistar la victoria: cualquier deporte posee la semilla de un poderoso conflicto dramático. Curiosamente, aunque hemos tenido largometrajes de casi todos los deportes conocidos, es el boxeo el que más ha sido llevado al cine regalándonos obras maestras como Raging Bull, Rocky, The Fighter, Million Dollar Baby entre muchas otras. Historias de superación personal llenas de adversidades que nos inspiran y hacen reflexionar sobre nuestras metas. Este es el caso de la película The Fire Inside , un biopic de la legendaria Claressa Shields, una boxeadora que cambió la historia del deporte dentro y fuera del cuadrilátero.

Escrita por el laureado Barry Jenkins (If Bale Street Could Talk, The Underground Railroad, ganador del Oscar por Moonlight), The Fire Inside es una película con un guion que va directo al grano. Si bien es cierto que la historia nos resulta conocida, Jenkins pasa rápidamente por los tropos que hemos visto incontables veces y pone el acento en la vida personal de Claressa —el verdadero elemento diferenciador del conflicto. Esto hace que los entrenamientos y peleas transcurran a la par que conocemos los traumas que ha atravesado nuestra protagonista, la dinámica caótica con su madre, su preocupación por sus hermanos, las dificultades económicas que tiene, la dicotomía entre el amor y la disciplina que le exige el boxeo y las ansías de superación personal. Todo esto mientras se construye en paralelo un hermoso vínculo paterno filial con su mentor Jason (que, como es de esperarse, también debe lidiar con sus propias vicisitudes y que ve en Claressa su única oportunidad para hacer algo “grande” en su vida). Juntos forman una dupla donde podemos ver el pasado, presente y futuro de una sociedad que parece signada a la mediocridad y que tiene en el deporte una posibilidad de progreso contra todo pronóstico.

Embed

Aunque el epicentro de la historia es el temperamento de Claressa, las enseñanzas de Jason y la lucha por ganar oro en las Olimpiadas, lo que anima el subtexto de la trama es la esperanza que ambos tienen de poder salir de Flint (un pueblo donde pareciera que la gente está condenada a llevar una vida gris). Es así como detrás de cada pelea ganada hay una promesa de cambio tanto para los protagonistas como para el pueblo de donde vienen. Haciendo que la lucha vaya de lo personal a lo colectivo, The Fire Inside también explora la presión que sufren los atletas de alto rendimiento y cómo, muchas veces, las medallas son primero para otros y después para ellos. Al mismo tiempo, habla de los sacrificios personales que a veces hay que hacer para poder alcanzar algo más grande que nosotros y cómo hasta en la cima del éxito el conformismo puede transformar una carrera ascendente en una simple anécdota si somos impacientes y nos embriagamos con las mieles de la victoria.

Ópera prima de Rachel Morrison (quien posee una basta trayectoria como directora de fotografía: Mudbound, Black Panther, Dope, Cake), The Fire Inside tiene una estética que se balancea muy bien entre el preciosismo y la crudeza verité que caracteriza al deporte. Su directora sabe bien cuándo lanzar un gancho con secuencias de pelea y entrenamiento típicas de este género (de la mano del montaje trepidante de Harry Yoon, editor de Minari, Beef, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Euphoria), pero también logra danzar al ritmo de las emociones internas de Claressa, creando momentos introspectivos y visualmente potentes apoyándose en la cinematografía de Rina Yang (Euphoria, Nanny). El resultado es un largometraje que cumple con lo esperado, sabe cuándo homenajear a sus homólogos y cuando distanciarse de ellos, poniendo toda la fuerza del relato en Claressa (sus relaciones interpersonales y su transformación profunda).

Sin lugar a dudas, los dos grandes pilares que sostiene la historia son Ryan Destiny y Brian Tyree Henry. Ryan no solo cumple con las exigencias físicas del papel —tanto por las peleas que tiene como por su contextura—, también logra darnos un registro profundamente complejo enseñándonos a través de pequeños gestos la sensibilidad de una mujer que todo el tiempo ha debido ser dura consigo misma y los demás. Las peleas más exigentes de Claressa son internas y Ryan logra transmitírnoslas con su mirada, conmoviéndonos sin necesidad de llanto ni histrionismo y haciendo que entendamos sin diálogos los insights que la llevan a tomar decisiones claves dentro de la historia (y que se viven con tanta o más tensión que las peleas en el cuadrilátero). A su lado, Brian Tyree Henry tiene la mezcla idónea entre disciplina y candor, fungiendo como un pilar para Claressa y, al igual que ella, callando muchas de las cosas que siente —miedos, frustraciones, dolores. Sin perder el humor y la frescura que suele caracterizarlo, Brian nos da un registro maduro, comedido y humano, su trabajo —en muchas ocasiones—es ser como un espejo para exteriorizar lo que Ryan no puede decir: cada vez que ambos están juntos en pantalla la película brilla y gana por knock-out.

The Fire Inside es una historia de superación que, aunque nos parezca familiar por su sustrato arquetípico —el underdog que lucha sin parar hasta triunfar—, tiene mucho que enseñarnos. Detrás del éxito de Claressa y los sacrificios que realizó, la película pone el foco en varios conflictos reales que pocas veces hemos visto en la gran pantalla: los prejuicios que sufren las mujeres que practican boxeo, la falta de apoyo por parte de patrocinantes y cómo la diferencia entre seguir o no una carrera prometedora se decide muchas veces fuera del ring y por circunstancias externas. La historia de Claressa no solo es inspiradora para cualquiera que practique un deporte, también es un símbolo de esperanza que logró unir a un pueblo y devolverles la capacidad de soñar (porque, al final, muchas de nuestras peleas personales, queramos o no, terminan impactando en el colectivo). En estos tiempos de resultados inmediatos y fantasías de ser un one hit wonder, The Fire Inside nos recuerda que el triunfo no se alcanza con una simple hazaña sino que es algo que debe conquistarse día a día en el cuadrilátero de nuestras vidas.

Entrevista

En Diario las Américas conversamos con Claressa Shields (la campeona en la que se basa la película), Ryan Destiny (quien interpreta a Claressa), Brian Tyree Henry (quien da vida al entrenador Jason Crutchtfield) y Jennifer “la traviesa” Lozano (boxeadora profesional), quienes nos ofrecieron diferentes perspectivas sobre esta historia y los retos que atraviesan las mujeres en los deportes.

Lo mejor: la dupla de Ryan Destiny y de Brian Tyree Henry, el vínculo que construyen sostiene toda la película. La verosimilitud con la historia de Claressa y cómo expone las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el boxeo.

Lo malo: cuando la película comparte ciertas similitudes con otras historias de boxeo (tanto a nivel estético como narrativo) pierde su frescura. El cambio de registro y ritmo abrupto entre la primera y la segunda parte de la película.

Embed

Sobre el autor

Luis Bond es director, guionista, editor y profesor. Desde el 2010 se dedica a la crítica de cine en web, radio y publicaciones impresas. Es Tomatometer-approved critic en Rotten Tomatoes (https://www.rottentomatoes.com/critics/luis-bond/movies ). Su formación en cine se ha complementado con estudios en Psicología Analítica profunda y Simbología. Es co-host del podcast Axis Mundi donde profundiza en el análisis fílmico, la literatura, la psicología y los lenguaje simbólicos.

Twitter (X), Instagram, Threads, TikTok: @luisbond009