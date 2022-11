The Rolling Stones lanza grabación estelar de 2012

El concierto se mostró en formato de pago por evento en 2012, pero no ha estado disponible para los fans desde entonces.

También incluye algunos de los más grandes éxitos de la banda como It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Sympathy For the Devil y (I Can’t Get No) Satisfaction.

La colección de 24 piezas será lanzada el 10 de febrero en vinilo, CD, DVD, digital y Blu-ray.