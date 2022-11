Time nombra "Un Verano Sin Ti" mejor álbum del año

La revista alega que aunque el álbum es una carta de amor a su país, también las letras evidencian un sentido homenaje sonoro a la diáspora del caribe.

“Impulsado por los estilos musicales del Caribe, que van desde el reggaeton y el dembow hasta el merengue y la cumbia, y reforzado por elementos de dance hall y techno, Benito (Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila) arraiga firmemente el álbum en lo más personal, extrayendo las experiencias universales del amor, la pérdida y el placer supremo de estar vivo”, añade la publicación.

Un Verano Sin Ti es el quinto álbum en solitario de Bad Bunny, cuenta con 23 canciones y diversas colaboraciones en canciones como Tarot junto a Jhayco, Party con Rauw Alejandro, Me Porto Bonito con Chencho Corleone, La Corriente junto a Tony Dize, Andrea junto a Buscabulla, Otro Atardecer con el grupo The Marías y Ojitos Lindos con los colombianos Bomba Estéreo.

Previamente, Benito ha conquistado grandes lugares en las listas musicales con X 100pre (2018), YHLQMDLG (2020), Las Que No Iban a Salir (2020) y El Último Tour Del Mundo (2020).

La lista de Time la completan: Masters, de Saya Grey; Renaissance, de Beyoncé, Chloe and the Next 20th Century, de Father John Misty; It’s Almost Dry, de Pusha T; Electricity, de Ibibio Sound Machine; Big Time, de Angel Olsen; Mr. Morale & The Big Steppers, de Kendrick Lamar; You Can’t Kill Me, de 070 Shake; y en el décimo lugar Motomami, de Rosalía.