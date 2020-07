The Sun citó erróneamente a Depp, dice activista de #MeToo

El artículo afirmaba que hubo una reacción violenta de los activistas MeToo contra la autora J.K. Rowling porque estaba defendiendo a su "amigo famoso" Johnny Depp, una estrella de la adaptación cinematográfica de su libro "Fantastic Beasts and Where To Find Them".

Citó a Katherine Kendall, una actriz y activista que dice que fue abusada por el magnate del cine y encarcelado Harvey Weinstein, diciendo "parece que Amber resultó herida y condenó la violencia".

En una declaración escrita de testigos, Kendall indicó que habló en abril de 2018 con una mujer que luego descubrió que era una reportera de The Sun. Ella dijo que había sido "completamente mal citada y mal utilizada por The Sun para lograr su objetivo".

"Aunque era cierto que fui víctima de Harvey Weinstein, el resto fue una mentira", aseveró Kendall. "No estaba haciendo público, en nombre de Me Too o de mí misma, criticar a J.K. por la decisión de Rowling de elegir al Sr. Depp. Ni acusé al Sr. Depp de lastimar a Amber Heard, de lo que no tengo conocimiento de primera mano",agregó.

Kendall también dijo que había escuchado "varias veces" que Heard era abusiva con Depp.

Johnny Depp, de 57 años, y Heard, de 34, se conocieron en el set de la comedia de 2011 "The Rum Diary" y se casaron en Los Angeles en febrero de 2015. Heard solicitó el divorcio al año siguiente, y la separación se finalizó en 2017.

La defensa del Sol se basa en 14 acusaciones hechas por Heard de violencia por parte de Johnny Depp entre 2013 y 2016, en entornos que incluyen su isla privada en las Bahamas, una casa alquilada en Australia y el ático de la pareja en el centro de Los Angeles.

Él los niega todos y afirma que Heard fue la agresora durante su volátil relación, que ha comparado con "una escena del crimen esperando que suceda".

En nueve días de testimonio en el Tribunal Superior de Londres, el juez Andrew Nicol ha tenido noticias de Johnny Depp y de varios empleados actuales o anteriores que han respaldado su versión de los hechos.

Uno de los guardias de seguridad de Depp, Travis McGivern, dijo que Heard escupió a Johnny Depp y le arrojó una lata de bebida energética Red Bull durante un altercado en el ático de la pareja en Los Angeles en marzo de 2015.

Heard afirma que Johnny Depp la golpeó y tiró de su cabello, pero McGivern dijo que "esto no sucedió y en ningún momento el Sr. Depp golpeó a la Sra. Heard".

Dos de las exparejas románticas de Depp, Winona Ryder y Vanessa Paradis, han presentado declaraciones de testigos que dicen que no pueden conciliar las acusaciones de violencia de Heard con el hombre amable y amoroso que conocieron.

Heard le dará su versión de la historia cuando entre en la casilla de testigos el próximo lunes.

El viernes, Alejandro Romero, un conserje en el edificio de Los Angeles donde vivían Depp y Heard, testificó que el multimillonario tecnológico Elon Musk visitó a Heard "regularmente tarde en la noche" desde marzo de 2015, mientras estaba casada con Depp.

Heard y el fundador de Tesla tuvieron una relación después de que ella y Depp se separaron.

El abogado del The Sun sugirió que Romero se equivocó de fecha, pero dijo que recordaba bien porque fue justo después de que Depp se lastimó el dedo.

La punta del dedo de Depp se cortó mientras él y Heard estaban en Australia, donde estaba filmando una película de "Pirates of the Caribbean", en marzo de 2015. Depp alega que Heard la cortó arrojándole una botella de vodka, un reclamo que ella niega.

Romero declaró que un amigo suyo era "un gran admirador del Sr. Depp y le preocupaba que no pudiera tocar la guitarra". "Así es como lo recuerdo, y luego el mismo día que vi al Sr. Musk", indicó.