"The Witcher" tendrá segunda temporada en Netflix

Los próximos capítulos comenzarán su producción a inicios de 2020 en Londres. Su estreno está previsto para 2021. Siguiendo la línea de su predecesora, la segunda temporada contará con ocho episodios.

"Estoy emocionada de poder confirmar, incluso antes de que los fans hayan disfrutado de la primera temporada, que volveremos al Continente y contaremos más historias de Geralt, Yennefer y Ciri", comentó Lauren Schmidt Hissrich, creadora, productora y showrunner de 'The Witcher', mediante un comunicado.

El actor de 'Misión Imposible: Fallout' y 'Batman v Superman' interpreta a Geralt de Rivia, uno de los últimos brujos sobre la Tierra y que se dedica a cazar monstruos.

Junto con el intérprete británico participan Anya Chalotra ('The ABC Murders', 'Wanderlust') como Yennefer y Freya Allan ('The Third Day', 'Into the Badlands') como Ciri.

El 20 de diciembre llegará a Netflix los primeros episodios de 'The Witcher'. En esta primera tanda podrá verse al brujo luchando por encontrar su sitio en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Su destino cambiará cuando se cruce con el de una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto.