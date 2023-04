TIME destaca a latinos entre sus 100 personas más influyentes

La lista la completan los presidentes Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia).

Reseñas

La actriz Sarah Paulson fue la encargada de escribir la reseña del actor Pedro Pascal, quién ha cosechado una carrera en Hollywood, pero cuya interpretación de Joel en la serie de HBO The Last Of Us le ha valido el reconocimiento de muchos.

“Pedro Pascal es lo máximo. Lo siento, no hay otra palabra. Y no soy parcial, a pesar de que sé desde hace 30 años lo que todos ustedes están empezando a entender sobre Pedro. No estoy presumiendo, simplemente tengo la suerte de haber tenido su número de teléfono toda mi vida adulta. (Y no, no os lo daré)”, inicia el escrito de Paulson.

"Poderoso, conmovedor, hilarante, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el cabello cuando estás enfermo y en posesión de la hombros más anchos para apoyarse", fue la manera en la que la actriz describió al chileno.

Por su parte, Penélope Cruz reseñó a su amiga Salma Hayek, haciendo un recuento de la importancia de la mexicana no solo en su vida personal, sino también en su trayectoria en la industria.

“Salma es una gran observadora y lo siente todo profundamente. Es fuerte pero sensible, y sabe leer muy bien a la gente. Eso es lo que la convierte en una gran actriz, su capacidad para ponerse en la piel de los demás. Su enorme corazón, su gran inteligencia y su carisma son una combinación ganadora, pero de lo que estoy más orgullosa es de que siempre ha sido ella misma”, comentó.

La ucraniana Mila Kunis celebró la imponencia que Zoe Saldaña tiene en la pantalla, así como su habilidad para encarnar cualquier papel que se proponga obtener.

"Zoe Saldaña es la más ruda de la industria del entretenimiento. Ya sea que esté pateando traseros en Guardianes de la Galaxia, salvando a la humanidad en Avatar o haciéndote llorar en From Scratch, siempre está en la cima de su juego. Zoe también ha sido pionera para las mujeres y las personas de color en Hollywood, rompiendo barreras y abogando por una mayor diversidad y representación. No tiene miedo de hablar por lo que cree y usa su plataforma para tener un impacto positivo. Y no olvidemos su increíble sentido de la moda, que también la convierte en un ícono de estilo".

La periodista de la revista Time Ciara Nugent fue la encargada de plasmar en papel la destacable personalidad de la activista María Herrera Magdaleno.

"La activista mexicana María Herrera Magdaleno, de 73 años, ayuda a liderar un movimiento de miles de personas al que nadie quiere unirse. Cuatro de sus ocho hijos, Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo, están desaparecidos desde hace más de una década. (...) Conocida cariñosamente como Doña Mary, ayudó a fundar en 2014 una red nacional de colectivos locales que enseñan a las personas cómo investigar la desaparición de un ser querido. En mayo de 2022 se reunió con el papa Francisco y en noviembre demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado la desaparición de sus hijos. Los defensores de los derechos humanos dicen que tales esfuerzos están aumentando la presión sobre los líderes de México para que respondan a la crisis".

El extenista suizo Roger Federer escribió sobre Messi.

"Los récords de goles y campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser relatados aquí. Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante durante tantos años. Esto es tan difícil de lograr y luego mantener. Driblea como un mago y sus pases angulosos son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión. (...) Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadee con demasiada frecuencia mientras Messi juega en el campo. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo".

El perfil del presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva, fue escrito por el exvicepresidente estadounidense Al Gore.

"Como presidente, Lula se ha comprometido a reforzar la posición de Brasil en el mundo, renovando el compromiso del país con la democracia, la justicia y la equidad económica. Pero en ninguna otra área puede tener un impacto más significativo que en las crisis gemelas del clima y la biodiversidad. Brasil alberga una de las maravillas naturales más importantes de nuestro planeta: la selva amazónica. El presidente Lula se comprometió a proteger la Amazonía y lo ha hecho antes: redujo la deforestación en un 72% en su mandato anterior. Desde abordar la pérdida de bosques hasta acelerar la transición de energía limpia de Brasil, el liderazgo del presidente Lula será fundamental en esta década decisiva para la acción climática".

Por último, el presidente de Chile Gabriel Boric, quien fue parte del mismo grupo en la edición del 2022, escribió la semblanza de su homólogo Gustavo Petro.

"Gustavo, el líder de una coalición política histórica, ha construido un programa ambicioso y transformador. Con el pragmatismo requerido para ejercer el poder, ha construido amplias alianzas que le permiten dialogar con la mayoría de las fuerzas democráticas de su país. Su estrella polar es profundizar el plan de paz de Colombia, utilizando todo el conocimiento adquirido en los últimos años en un territorio asediado por la violencia durante demasiado tiempo, junto con reconstruir la unidad latinoamericana más allá de la retórica, un objetivo que compartimos".

