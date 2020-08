"Time Out" sale en papel solo en Londres, Madrid y Barcelona

El título estuvo suspendido durante varios meses debido a los confinamientos decididos para hacer frente a la crisis sanitaria.

La portavoz agregó que Time Out podría no volver a varios países, entre ellos Estados Unidos, debido al impacto de la crisis de la pandemia sobre la prensa, si bien todavía la decisión no está tomada.

El Financial Times habia afirmado previamente que Time Out desaparecería de la mayoría de las 40 ciudades en las que se distribuía, entre ellas las de Estados Unidos y Portugal.

"Tendremos que ver lo que quieren el público y los anunciantes", declaró al diario de negocios el director general del grupo Time Out, Julio Bruno.

Time Out planea concentrarse en lo digital para su sector de medios y en Time Out Markets, sitios que reúnen bares y restaurantes en un solo lugar como en Lisboa, donde se inauguró el primero en 2014.