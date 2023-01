"Titanic" regresa a los cines para celebrar su 25 aniversario

SÉPTIMO ARTE James Cameron asegura que la tecnología no lo es todo

El filme de James Cameron batió récord en los premios Oscar al alzarse con 11 estatuillas: Mejor película, Mejor director, Mejor fotografía, Mejor montaje, Mejor dirección de arte-dirección de decorados, Mejor diseño de vestuario, Mejor banda sonora dramática original, Mejor canción original, Mejor sonido, Mejor Edición de efectos de sonido y Mejores efectos visuales.

La noticia de su regreso no sorprende a sus seguidores, quienes desde hace algún tiempo pedían que regresara a la gran pantalla. Como parte de este reestreno, Disney+ eliminó la cinta de su catálogo, una estrategia para que aquellos que deseen recordar cada minuto de la película la disfruten en los cines.

El 10 de enero, Paramount estrenó el tráiler de Titanic remasterizado. La película podrá disfrutarse en 3D HFR y en 4K.

El lanzamiento de Titanic promete un año de éxito para James Cameron, quien ya lidera la taquilla con la secuela de Avatar: The Way ofWater.

Actualmente Avatar se posiciona como la película más taquillera de la historia, con 2847 millones de dólares recaudados. En el segundo lugar está Avengers: Endgame, la cinta del Universo Marvel recaudó 2797 millones, y Titanic se mantiene en la tercera posición con 2187 millones recaudados.

Esta no es la primera vez que James Cameron apuesta por el reestreno de una cinta. Previo al lanzamiento de la secuela de The Way ofWater, los fanáticos de Avatar pudieron disfrutar de la primera entrega.

