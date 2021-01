Tito El Bambino: "Hay que dedicarle tiempo a la alegría"

“Este álbum es la esencia de lo que es Tito El Bambino. Hay una historia de los dos angelitos, el bueno y el malo. Yo digo que los míos no son malos, simplemente que uno mezcla lo tropical con lo urbano y el otro es el de la esencia del reguetón”, dijo Tito El Bambino, durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS vía telefónica desde la Isla del Encanto.

“Entonces quise traer esa esencia, canciones con ritmos bailables, con contenido que sea global, pero sin perder la calle de lo que es el comienzo del reguetón de Puerto Rico. Y eso es lo que le ha gustado a la gente. Quienes lo han escuchado en la industria me dicen que ahí esta presente la marca de Tito El Bambino, que los remonta al inicio de mi trayectoria. Y lo importante es que no perdimos la frescura y lo rítmico moderno y mantuvimos esa esencia del reguetón”, agregó sobre el disco que vio la luz a mediados de diciembre.

El intérprete de temas como El amor y I Love You insiste en enfrentar cada proyecto musical como si fuera el primero de su carrera artística que inició en los años 90.

“Cuando uno es nuevo en algo, uno quiere darlo todo para seguir escalando. A veces la comodidad de tener una trayectoria, si uno no es maduro, puede llevarte a ser una persona que no oiga, que no esté abierta a nuevos conceptos. Y en este caso, cuando trabajé este álbum, me dije que iba a actuar como si yo fuera un artista nuevo, para llegar a diferentes lugares y escuchar otros tipos de letras; para involucrarme y dejar que los otros saquen lo mejor de mí. Y eso fue lo que hice”, expuso.

“Yo, personalmente, cuando voy a trabajar algo lo hago como si no tuviera nada, porque lo que busco es crecer, ganar un nuevo fan. Y eso se hace trabajando. A veces, cuando te acostumbras a tenerlo todo, no trabajas porque dices: ‘ya estoy hecho’. Pero el que no tiene nada, trabaja para tener mucho’, añadió.

Un concepto que afirma también aplica a las relaciones de pareja.

“Cuando uno siente que tiene a la novia del lado de acá, se pierde esa esencia de llegar con la rosa, de decirle que se ve bonita. Y ahí es que viene el deterioro”, indicó.

Asimismo, Tito El Bambino considera que igual de importante es mantener la emoción a la hora de enfrentar los escenarios, sin perder esa sensación de nervios que tuvo la primera vez que se presentó en público.

“El día que yo pierda ese miedo que siento, entonces perdí el don que Dios me dio de cantar. Cada vez que me subo a una tarima, por más éxito que tenga en ese país, siempre me dan nervios de salir a cantar. Y creo que esa es la vibra que hace que yo salga a dar lo mejor de mí”.

El muñeco

El disco fue concebido durante los meses de estricto confinamiento en Carolina, Puerto Rico, donde vive junto a su familia. También tuvo que dividirse entre la música y la atención que dio a sus seguidores en las redes sociales.

“Fue una etapa en la que tuve que poner extrema disciplina, porque tenia los lives (en vivos), tenia que cuadrar las horas en el estudio y que no me buscara problema, porque aquí todo estaba trancado. Y a las 9 de la noche tenia que estar conectado con el público. No fallamos ni un solo día llevando un mensaje positivo a todas partes”, recordó Tito El Bambino.

“Aquí lo que me ayudó fue el balance; eso fue lo que me llevó a hacer el disco. Y gracias a mis compañeros que no dudaron en grabar y pudimos hacer las cosas correctamente para el deleite del público”, agregó.

Fueron meses en los que se refugió en la música y utilizo su plataforma en las redes para enviar un poco de alegría y esperanza.

“Creo que lo que he podido hacer a través de mi trabajo y mis redes ha calado hondo en muchos corazones y ha dado esperanza, cosa que no es usual dentro de la música, porque siempre proyectamos que somos felices eternos y que somos perfectos en nuestro mundo de vanidad. Pero hemos querido mostrar que estamos aquí, que podemos servir como también podemos tener momentos en los que sufrimos, nos levantamos y nos restauramos”, expresó.

“Me ha dado tristeza es ver todas las vidas perdidas en el 2020, de personas mayores y jóvenes también. Pero tengo que agradecer que a mí el 2020 me enseñó a valorar que con poco podemos hacer mucho, a valorar las cosas más pequeñas y convertirlas en grandes”, añadió.

Retrospectiva 2020

Tito El Bambino comenzó una serie de transmisiones en vivo en Instagram luego de notar la desesperanza que inundaba las redes.

“Empecé porque estaba viendo a una artista de música positiva y alguien escribió que se iba a quitar la vida y ella, como nos pasa a todos cuando hacemos un live que no estamos pendientes a los comentarios, no lo vio. Yo lo vi y le escribí a la persona y me dijo: ‘Yo jamás pensé que tú me fueras a escribir, yo estaba metido ahí porque no puedo más’. Y me dice que él una vez que yo contraté una orquesta había tocado en mi hacienda. Eso me llevó a hacer los lives desde inicios de abril. Y duramos más de 50 días conectándonos todas las noches, no hablando de religión, sino de amor, de paz, de restauración. Eso me iba preparando para hacer música, para sanar y crecer como ser humano. Y me ha llevado a entender verdaderamente que por más pruebas que haya siempre hay oportunidad para dedicarle tiempo a la alegría”, contó.

Preocupado por las secuelas que la pandemia va dejando a su paso, Tito El Bambino se prepara para dar continuidad a sus proyectos este 2021, entre ellos la promoción del disco.

“Tenemos un problema global, no solamente tenemos niños de 8 años a quienes los están diagnosticando con depresión, sino que también están las personas que ya tuvieron el COVID y todo el mundo los rechaza porque piensan que los van a enfermar. Aquí hay un problema más allá de lo económico, que es un problema psicológico”, señaló.

“Estamos preparándonos para cuando abran poder hacer el trabajo que falta, ya sea en conciertos o visitados países en promoción”.

En cuanto las canciones que conforman el álbum El muñeco, entre ellas, Sexy sensual, Por ti y Sé que te perdí, Tito El Bambino no sabe escoger.

“Todas las canciones tienen un significado diferente. Grabo muchísimo; las escogimos porque creímos que este era el momento de estas canciones y entendí, en conjunto con mi equipo de producción, que esto era lo que la gente quería escuchar de mí. Entonces todas son importantes, con un contenido y un significado diferente”.