Tito Nieves: "He aprendido a aceptar las cosas como son"

“Cuando mi hijo estaba en sus últimos días, yo tenía mucho coraje con Dios porque no entendía por qué se estaba llevando a un hijo mío. Yo le decía que tenía que tener mucha fe en Dios, y él me dice: ‘Papá, ¿habrá un Dios? Yo le dije seguro que sí. Y me dice: ‘¿Entonces por qué me estoy muriendo. Yo nunca he usado drogas, nunca te di problemas, no fui a la cárcel’. Y ahí me dio un coraje interno con Dios. Tuve que leer el libro Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena; eso me abrió los ojos y empecé a tener fe de nuevo’, recordó sobre esos últimos momentos con su hijo Hommy, quien falleció en 2004, a los 24 años, a causa de un agresivo cáncer de huesos.

Pero ¿cuál ha sido la receta para enfrentar esa pérdida irreparable? Por un tiempo se refugió en las adicciones, aunque supo mantener oculto de la luz pública esa etapa oscura que atravesó. La única constante que lo continúa salvando hasta hoy ha sido la música, además de la fe.

“Yo estaba en mi segundo matrimonio, viviendo en un condominio, y estaba pasando por una etapa muy difícil. También estuve en el vicio, en el alcoholismo, en la droga pero muy oculto. La gente no me vio así, pero hice varios tratamientos”, contó mientras recordaba un tema que, precisamente, hubiera marcado una etapa difícil en su vida.

Temas que guarda en el corazón

Se trata de Perdido en la oscuridad, una canción que, en la voz del inolvidable José José, acercó a Nieves a su propósito y lo ayudó a reencontrarse.

El salero boricua, quien años después quiso grabar el tema, también intentó ayudar al Príncipe de la Canción en su rehabilitación a pedido de su médico.

“Yo me estuve tratando con un médico mexicano en Puerto Rico. En una conversación me dice: ‘Tito, tú tienes forma de comunicarte con José José. Yo quiero tratarlo a ver si lo puedo ayudar con su situación de alcoholismo’. Le dije: ‘sí, doctor’.

Y hablé con José José, pero ya había tomado la decisión de irse a Los Angeles, porque Frank Sinatra lo llamó para trasladarlo allá y buscar sanación”, recordó.

Otro tema significativo en su repertorio, que incluye salsa en inglés, es Fabricado fantasías, del compositor cubano Jorge Luis Piloto.

“Cuando regresé de despedir a mi hijo, ya lo habíamos cremado en Nueva York, estuve cuatro meses retirado de los escenarios. Y tuve que regresar a Orlando; llamé a Jorge Luis Piloto. Él era uno de los representantes de la compañía donde yo grababa y le pedí que enviara unos temas. El primer tema que sale es Fabricando fantasías. Y cuando lo estoy escuchando, paré el cassette, y él me dice: ‘Tito, ¿qué pasa? Le dije: ‘Ese tema es para mi hijo’. Y me dijo que no lo había escrito con esa intención porque no quería aprovecharse’, relató.

“Entonces le dije que el tema era para mi hijo porque quería que todo el mundo supiera lo que estaba sintiendo en ese momento. Es un tema de desahogo, y por eso es que tiene más de 130 millones de vistas en YouTube y no deja de sonar en todas las plataformas. Es una canción que durará por muchos años más. Creo que esa es la canción más especial que tengo”, agregó.

Viviendo el presente

El cantante puertorriqueño, que este año celebra 45 años de carrera artística, no ha parado de trabajar en los últimos meses. En octubre ofreció su primer concierto virtual y ya prepara el segundo de una serie de cuatro, que ofrecerá el próximo mes.

El 20 de diciembre, fecha especial para Nieves porque marca el cumpleaños de su fallecida madre, realizará el concierto Navidad a mi estilo, con la peruana Daniela Darcourt como invitada especial. También ofrecerá uno dedicado a esos temas de la salsa que llevó al inglés y otro a esas canciones que no alcanzaron mucho vuelo. El concepto del cuarto concierto está aun por definir.

Para adquirir acceso online al concierto Navidad a mi estilo, que arranca a las 9 pm, visite Titonievesoficial.com.

“Quiero hacer cuatro conciertos unplugged recordando la época cuando comencé en el 79 con el Conjunto Clásico. Luego voy a hacer uno con temas en inglés y otro que se llama El lado B de Tito Nieves, con temas que he grabado pero que nunca se escucharon en la radio y son temazos; da una pena que nunca se escucharon pero me los piden desde muchos países. Y para el cuarto ya seguiremos inventado”, adelantó.

Pero también el viernes 13 de noviembre vio la luz su nuevo tema navideño, Montando en bicicleta.

“Lo mío es sacarle la punta al lápiz, sacar lo positivo, porque los problemas ya están, los problemas de política, de la pandemia. Vamos a buscarle la solución a la vida, porque todavía queda mucho por vivir”, expresó Tito Nieves

“Y creo que si no fuera por la pandemia, no estuviera tan productivo, porque usualmente saco un disco o un tema al año, pero ya voy el cuarto sencillo. Primero fue Voy a extrañarte, luego Si tú te atreves, en la voz de Daniela Darcourt, ahora salió Tranca’o. Y el otro que le sigue es Montado en bicicleta”, detalló sobre las canciones que le han surgido en los tiempos recientes mientras ha estado confinado.

En las plataformas digitales

Además de crear música y preparar conciertos virtuales, el artista, de 61 años, también se ha dejado seducir por el auge de los podcast. Recientemente contó su historia en el programa Esenciales de la plataforma de podcast Deezer, que honra a grandes leyendas de la música.

Según la plataforma, a raíz de la pandemia los podcasts han cobrado popularidad entre los oyentes, que ahora también dedican más tiempo a escuchar historias e informarse por esa vía.

Sobre cómo fue bautizado como el Pavarotti de la Salsa, recordó que fue durante una grabación a cargo de Johnny Pacheco.

“Estoy en el estudio de la Fania con Héctor Lavoe y Rubén Blades; estábamos haciendo unos coros, y el que estaba dirigiendo en la cabina era Johnny Pacheco. Y me dan la voz más alta porque era el más joven. Desde la cabina, Johnny pacheco me dice: ‘Tito, por favor, retírate como un pie del micrófono porque estás sobresaliendo; me lo dijo como dos veces, a la ultima yo estaba casi contra la pared.

Ahí dice: ‘Pero este es un Pavarotti cualquiera. Tú eres el Pavarotti de la Salsa, así fue como me bautizó”, contó el artista, quien a inicios de noviembre fue sometido a una cirugía de la vesícula, según reportó la prensa de Orlando.

El intérprete que revivió, en 1997, el éxito de los 60 I Like it Like That, dio a conocer en Instagram que sería intervenido quirúrgicamente.

El artista también utiliza esa red social para anunciar encuentros virtuales con sus colegas de la música. En el programa Conversa con Tito, que trasmite por su canal de YouTube, habló con Luis Fonsi en días recientes.