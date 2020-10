Tito Nieves se alista para su primer concierto virtual

Nieves recalcó que ha decidido ofrecer este concierto porque prefiere ver siempre el lado positivo de cualquier situación, incluso el de una pandemia como la que enfrenta el mundo, pero que a él le ha traído productividad y paz a través de la música.

“Lo mío es sacarle la punta al lápiz, sacar lo positivo, porque los problemas ya están, los problemas de política, de protestas por el racismo, de la pandemia. Vamos a buscarle la solución a la vida, porque todavía queda mucho por vivir”, expuso.

“Y creo que si no fuera por la pandemia, no estuviera tan productivo, porque usualmente saco un disco o un tema al año, pero ya voy el cuarto sencillo. Primero fue Voy a extrañarte, luego Si tú te atreves, en la voz de Daniela Darcourt, ahora salió Tranca’o. Y el otro que le sigue en diciembre es Montado en bicicleta, con Santa Cruz”, detalló sobre las canciones que le han surgido en los tiempos recientes mientras ha estado confinado.

Celebrando es el primer concierto de una serie de cuatro que el cantante y compositor ofrecerá a lo largo de los próximos meses, por eso le supone un desafío al ser la primera vez que cantará en vivo pero sin escuchar aplausos.

“Ahora tengo un reto que se me presenta con el primer concierto virtual, porque cuando estoy grabando en el estudio, si la voz me sale bien duro unas dos horas, pero si no me sale bien, duro 15 minutos y me voy. Pero ahora me toca dar un concierto virtual sin público. Y a mí el público me llena de energía. Va a ser difícil para mí, pero espero en Dios y en los músicos de lujo que tengo que vamos a sacar esa energía de algún sitio”, manifestó.

El concierto, contó, se realizará desde un estudio de grabación en Orlando donde suele ensayar y que, además, cuenta con grandes pantallas, lo último en tecnología y un amplio espacio que ya han utilizado otros artistas.

“Tendremos unas 8 o 10 cámaras, además del equipo del estudio de grabación y los 14 músicos en el escenario. Pero haremos lo mejor posible para llegarle a nuestro público con esta nueva modalidad de los conciertos virtuales”, dijo.

El segundo concierto será Navidad a mi estilo, el 20 de diciembre, fecha especial para Nieves porque marca el cumpleaños de su fallecida madre.

También ofrecerá uno dedicado a esos temas de la salsa que llevó al inglés y otro a esas canciones que no alcanzaron mucho vuelo. El concepto del cuarto concierto está aun por definir.

“Quiero hacer cuatro conciertos unplugged recordando la época cuando comencé en el 79 con el Conjunto Clásico. Luego voy a hacer uno con temas en inglés y otro que se llama El lado B de Tito Nieves, con temas que he grabado pero que nunca se escucharon en la radio y son temazos; da una pena que nunca se escucharon pero me los piden desde muchos países. Y para el cuarto ya seguiremos inventado”, adelantó Tito Nieves.

Además de crear música y preparar conciertos virtuales, el artista, de 61 años, también se ha dejado seducir por el auge de los podcast. Recientemente contó su historia en el programa Esenciales de la plataforma de podcast Deezer, que honra a grandes leyendas de la música.

Según la plataforma, a raíz de la pandemia los podcasts han cobrado popularidad entre los oyentes, que ahora también dedican más tiempo a escuchar historias e informarse por esa vía.

Próximamente, DIARIO LAS AMÉRICAS publicará una entrevista extensa con Tito Nieves en la que el artista habla sobre su carrera, sus altibajos y cómo la música lo ayudó a superar la drogadicción y a mitigar el dolor por la pérdida de su hijo.