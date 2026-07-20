lunes 20  de  julio 2026
CELEBRIDADES

De Javier Bardem a Beyoncé: Las estrellas que disfrutaron la final del Mundial 2026

l MetLife Stadium de Nueva Jersey no solo fue testigo de la segunda estrella que España alcanzó, también de la lluvia de estrellas que dijo presente en sus instalaciones

Javier Bardem asiste a la alfombra dorada de la FIFA antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey.

Javier Bardem asiste a la alfombra dorada de la FIFA antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey.

AFP/Vía Michael Loccisano/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo reunió a grandes figuras del balompié y a sus seguidores, también fue un momento en el que las estrellas de la industria del entretenimiento se congregó para disfrutar de un duelo entre España y Argentina, siendo La Roja la gran vencedora de esta edición.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey no solo fue testigo de la segunda estrella que España alcanzó, también de la lluvia de estrellas que dijo presente en sus instalaciones.

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Javier Bardem

Representando a la crema y nata de España, el galardonado actor, que estuvo presente en los duelos previos de La Roja, hizo acto de presencia una vez más para apoyar a su selección. El intérprete posó en la golden carpet y se dejó ver emocionado disfrutando del partido.

Sofía Vergara

Pese a que Colombia no llegó a la final, la actriz y modelo colombiana compartió la final junto a su hijo Manolo y amigos. En Instagram, la intérprete publicó algunas imágenes y escribió: "La emoción del mundial!!!!".

Gerard Piqué

El exfutbolista español fue captado compartiendo con sus hijos Milan y Sasha. Los pequeños disfrutaron no solo de la final, también cantaron Dai Dai, el tema oficial de la Copa del Mundo 2026, el cual estuvo a cargo de su madre, Shakira, a quien vieron durante la presentación de medio tiempo.

Matt Damon

En medio del estreno del filme La Odisea, el actor estadounidense desfiló por la alfombra dorada junto a su esposa Luciana Damon. Ambos mostraron su apoyo a Argentina, luciendo franelas de la albiceleste.

Beyoncé y Jay Z

Durante la transmisión del partido, la cantante y el rapero fueron enfocados por las cámaras. Aunque no desfilaron por la golden carpet, sí se pudo notar que disfrutaban de la cita futbolera.

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David y Victoria Beckham con Martha Stewart

El exfutbolista y empresario también dijo presente en la final de la Copa del Mundo. Junto a su esposa Victoria y Martha Stewart, una vez más disfrutó de un buen partido y compartió una imagen felicitando a la selección de España por el triunfo.

Richard y Alejandra Gere

El protagonista de Mujer Bonita y su esposa no dudaron en lucir las franelas de la selección de España, una muestra del amor que ambos sienten por el país ibérico.

Mick Jagger

El rockero de la banda británica The Rolling Stones desfiló por la alfombra dorada antes del juego entre Argentina y España.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet

La pareja, que ya había protagonizado imágenes de este tipo pero en la NBA, volvió al ámbito deportivo. A Chalamet ya se le había visto en el juego de Francia.

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