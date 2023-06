Tom Holland anuncia que se tomará un año sabático

MIAMI.- El actor Tom Holland , famoso por interpretar al héroe arácnido Spider-Man, anunció tras culminar el proyecto de Apple TV+ The Crowded Room, en la que además de actuar también es productor, que se tomará un año sabático, pues la serie le produjo un gran agotamiento físico y mental.

"Hacer esta serie fue sin duda un momento difícil. Estábamos explorando ciertas emociones como nunca habíamos hecho. Además, mi papel como productor también, lidiando con los problemas cotidianos en cualquier rodaje, agregó un nivel adicional de presión. Ahora, he decidido tomarme un año sabático como resultado de lo complejo que fue hacer esta serie", dijo Holland a Extra.

Tom añadió que tuvo un colapso en su casa, algo que le hizo darse cuenta de que necesitaba un descanso. "Aunque no fui ajeno al aspecto más físico del género de acción, creo que el aspecto mental me golpeó y me llevó mucho tiempo recuperarme para volver a la realidad. Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa y pensar: 'Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje'. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes".

No obstante, el actor asevera que la serie lo ayudó a mantenerse sobrio, pues también el artista ha lidiado con problemas con el alcohol. En la entrevista, Holland habló sobre la importancia de la salud mental.

En The Crowded Room, Tom Holland da vida a Danny Sullivan, un personaje basado en el violador Billy Milligan. En la serie, Sullivan es detenido en Manhattan luego de un tiroteo que propició. La interpretación le supuso a Holland un gran esfuerzo.

No es la primera vez que el actor habla sobre la salud mental. En agosto del 2022, informó que se alejaría de las redes sociales pues las consideraba nocivas para su salud.

"Cuando leo cosas sobre mí en línea me siento atrapado y entro en una espiral y, en última instancia, son perjudiciales para mi estado mental", dijo Tom Holland.

FUENTE: REDACCIÓN