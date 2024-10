Toni Costa confirma que su familia está a salvo tras paso de la DANA en Valencia

Costa aseveró que en su natal Valencia se encuentra toda su familia.

"Está mi madre, mi hermana, mi cuñado, mi sobrina, mi papá... En la parte que ellos viven que es como unos pueblos de Valencia, ahí está todo totalmente perdido. A su casa no le ha pasado nada ni a sus carros tampoco, pero a los vecinos sí, hay incluso personas fallecidas del barrio, de su edificio. Una catástrofe", comentó.

Frustración

El bailarín señaló que se siente impotente pues no está cerca para ayudar a los suyos y a la comunidad afectada.

"Me encantaría estar allí. Me encantaría haber estado con ellos en ese momento, apoyándolos porque sé que ha habido miedo; y lo que me llega, los videos, son impresionantes, terroríficos".

Horas antes, Adamari López había expuesto que la familia de Toni estaba bien, destacando que algunos familiares viven en el centro de Valencia, localidad que no se vio afectada por el desastre natural.

"La familia de Toni está bien afortunadamente. La abuelita estaba en el centro de Valencia (zona que no fue muy afectada), pero la mamá de Toni y la hermana sí pasaron sustitutos por toda el agua que se vino. Pero afortunadamente están bien", dijo a People en Español.