Tras 16 años de "Rubí", Mori sorprende a Jacky Bracamontes

Pero previo a ello, ambos comentaron cómo ha sido la relación con la protagonistas de "Rubí" luego de finalizar el proyecto.

“Hace mucho que no sé de Bárbara, pero me va a dar mucho gusto verla”, le comentó Jan a Jacky Bracamontes. A este comentario, Jacky también confesó que le gustaría verla de nuevo.

“A mí también me daría gusto verla. La sigo en Instagram, estoy al pendiente de ella, pero no en persona, me va a encantar verla y darle un abrazo de los buenos”, expresó Jacky.

Tras los comentario, Jacky fue sorprendida con un saludo de Bárbara dedicado a Jacky.

"Hola mi Jacky hermosa, tanto tiempo sin verte. Te mando muchos besos y mucho amor", dijo Mori, mientras Jacky miraba con asombro.

"Gracias, de verdad no sabes que gusto me da ver a Bárbara y escucharla. También adoro a mi Barbarita, esa Rubí. Que muy bien me la pasé", comentó Jacky al ver a su compañera de trabajo.

Otro artista que también aprovechó el Live, para recordar el proyecto televisivo, fue el actor Sebastián Rulli. "Fue una telenovela bella, muy exitosa. Yo lo que me llevo es el cariño que me dieron ustedes que son mis amigos hasta la fecha, eso no tiene precio”, comentó el artista.