Cardi B revela los motivos de su divorcio

Ante los rumores asociados a su proceso de separación, la propia intérprete se valió de sus redes sociales para disipar las noticias que han circulado en los últimos días.

A través de una transmisión en vivo por Instagram, la cual ya no se ubica en la red social pero la misma fue reseñada por algunos medios, Cardi B acotó que a pesar de la situación personal, en estos momentos se encuentra bien.

"Quería que todos supieran que no he derramado ni una lágrima", aseveró la rapera de 27 años de edad, quien agradeció a sus seguidores por el apoyo que ha recibido.

Asimismo, Cardi B detalló cuáles fueron los verdaderos motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

“Me cansé de discutir, me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme. No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre... a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo te vas”, expresó la intérprete de I Like It.

Cardi B indicó que en algunos momentos de la relación, el comportamiento de Offset le afectó e hizo sentir mal. Por lo que la rapera aclaró que la infidelidad no fue la razón.

"Esta vez no estaba llorando, ¿quieres saber por qué?: la razón de mi divorcio no es por lo que haya pasado antes, no es porque me haya engañado. Estoy viendo a la gente ser como, 'Oh, tiene un bebé en camino'. Esa es una mentira total y es la segunda vez que la gente trata de poner a bebés aquí. No, eso es una tontería”, afirmó.

La rapera también aprovechó el momento para aclarar que su divorcio no es sinónimo de publicidad ante el estreno de su próximo álbum.