jueves 24  de  septiembre 2026
MÚSICA

Taylor Swift lanza adelanto del videoclip "Patient Zero" a estrenarse en los VMAs

Está protagonizado por Swift junto a los actores Dakota Johnson y Colin Farrell y cuenta con la participación del director de fotografía Emmanuel Lubezki

Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Getty Images via AFP / Jamie McCarthy

WASHINGTON.- La cantante Taylor Swift lanzó este jueves un adelanto de 13 segundos del videoclip de su nuevo sencillo Patient Zero, que se emitirá completo el domingo 27 de septiembre en los MTV Video Music Awards, mientras que el sencillo se escuchará por primera vez este viernes.

El videoclip está protagonizado por Swift junto a los actores Dakota Johnson y Colin Farrell y cuenta con la participación del director de fotografía ganador del Oscar Emmanuel Lubezki.

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Taylor Swift anuncia el lanzamiento del sencillo "Patient Zero"

Con una estética muy cinematográfica, oscura y romántica, en el video aparecen imágenes de Swift lavándose las manos, dos cuerpos sumergiéndose en el agua, una rosa negra, dos mujeres de pie junto a una tumba, una Swift con los ojos llenos de lágrimas y se presenta el nombre de los actores en los créditos.

Versión extendida

Taylor Swift anunció este martes que presentará el nuevo sencillo el 25 de septiembre bajo el nombre Patient Zero como parte de la versión ampliada The Life of a Showgirl: The Encore, que incluye cuatro temas inéditos.

"Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo Patient Zero saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)", compartió la cantante en Instagram acompañado de una fotografía en la que lleva un vestido negro, mientras se recarga en la pared.

La cantante también explicó que las nuevas canciones nacieron en un viaje a Suecia en el que buscaba celebrar con sus colaboradores Max Martin y Shellback, que su álbum había tenido el mejor debut de la historia para un disco.

El 27 de septiembre, Swift, de 36 años, mostrará el video que acompaña a su nuevo sencillo Patient Zero durante los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2026 en los que recibirá el primer premio a la mejor dirección artística.

Swift además es la segunda artista con más nominaciones de la noche, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

FUENTE: Con información de EFE

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