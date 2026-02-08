Tres lugares para visitar en España: Plasencia, Cáceres y Trujillo

España cuenta con un sinfín de pueblos y ciudades para visitar y Plasencia, Cáceres y Trujillo resaltan por su rica historia, patrimonios culturales y naturales y una gastronomía que conquista paladares con su cocina tradicional y contrastante.

Estas tres localidades, que conforman un importante triángulo urbano rural en el noreste de la región de Extremadura, cuentan con fácil acceso en carreteras, sea en auto o autobús e incluso tren a Plasencia y Cáceres desde Madrid.

En efecto, El nombre de esta región española proviene del latín Extrema Dorii, que significa “al otro lado del río Duero”. Sus vastas llanuras se entrelazan con ríos y cadenas montañosas, dando lugar a paisajes de gran belleza. Entre sus cultivos y espacios naturales protegidos, habitan linces, gatos monteses y una amplia diversidad de aves, creando un escenario donde la naturaleza y la tradición cultural conviven en armonía.

“Extremadura es un lugar auténtico”, comentó María Jesús, guía oficial de turismo, “con belleza natural y tradición, que a menudo se subestima o se conoce poco fuera de España, y los viajeros se sorprenden cuando nos visitan”.

Plasencia

Puerta de entrada al norte de Extremadura, Plasencia invita a viajar en el tiempo desde el primer paso. Fundada como ciudad ibérica por el rey Alfonso VIII a mediados del siglo XII, y con huellas romanas y árabes aún palpables, su ubicación estratégica en la histórica Ruta de la Plata la convirtió en un enclave clave desde sus orígenes.

Pasear por Plasencia es recorrer siglos de historia entre murallas, iglesias y conventos. Su joya indiscutible es la Catedral de Santa María, una singular fusión de estilos dividida en “catedral vieja” y “catedral nueva”: la primera, románica y sobria (siglos XIII-XIV), y la segunda, una elegante mezcla de gótico, renacimiento y barroco iniciada en el siglo XVI. Completan el paisaje monumental palacios como el de Carvajal-Girón o el de Mirabel, testigos del esplendor medieval de la ciudad.

La vida placentina late en la Plaza Mayor, punto de encuentro por excelencia. Aquí, entre el Palacio Municipal y animadas terrazas, el viajero puede detenerse a saborear productos locales tan emblemáticos como el cerdo ibérico o los quesos de la zona.

Cáceres

Cáceres sorprende como un auténtico museo al aire libre. Tierra habitada desde la prehistoria y más tarde por romanos y árabes, la ciudad fue escenario de disputas hasta integrarse en la Corona de Castilla y León en 1230. Hoy, su impresionante casco histórico ha sido reconocido como Ciudad Monumental y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tras sus murallas se despliega un conjunto extraordinariamente bien conservado de palacios, iglesias, torres defensivas y puertas medievales que transportan al visitante a otra época. Aquí se filmaron varias escenas para la séptima temporada de Juego de Tronos.

El apellido Carvajal se repite a lo largo del recorrido, ligado a importantes construcciones y a una familia clave en la historia política y religiosa de la ciudad. Todo desemboca en la monumental Plaza Mayor, con más de 7.000 metros cuadrados, animada por comercios y restaurantes que sirven de antesala al casco antiguo.

Como contraste perfecto al pasado, Cáceres ofrece también una mirada al presente con el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, que alberga una de las colecciones privadas más importantes de Europa.

Trujillo

Trujillo cautiva por su esencia medieval intacta y su atmósfera serena. Con poco más de 8.600 habitantes, esta histórica localidad reúne vestigios prerromanos, romanos, árabes y visigodos, pero es su imagen medieval la que la hace inolvidable. Sus callejuelas desembocan en la Plaza Mayor, presidida por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, conquistador del Perú.

Frente a la iglesia de Santa María la Mayor, de románico tardío y espectacular retablo de 1490, se encuentra el busto de Francisco de Orellana, primer europeo en recorrer el río Amazonas. En el interior del templo reposan los restos de Diego García de Paredes, conocido como El Sansón de Extremadura, personaje mencionado en Don Quijote de la Mancha.

La Plaza Mayor también alberga el imponente Palacio de la Conquista, mandado construir por Hernando Pizarro, hermano del célebre conquistador, como símbolo del poder y la fortuna alcanzados en el Nuevo Mundo.

En lo alto de la colina, el antiguo alcazaba árabe vigila la ciudad y se convierte cada final de agosto en escenario del Festival de Música, Danza y Teatro. Y para los amantes del buen comer, una fecha imprescindible: la primera semana de mayo, cuando Trujillo celebra la Feria Nacional del Queso, transformando la Plaza Mayor en un paraíso gastronómico donde el queso es el protagonista absoluto.

Gastronomía

Extremadura es un destino que se disfruta también con el estómago. La región se caracteriza por sus productos cárnicos de primera, especialmente el célebre cerdo ibérico, sus embutidos artesanales y fiambres que son un auténtico placer para cualquier amante de la carne.

Los quesos locales son otro tesoro que no puede perderse. La estrella es la Torta del Casar, un queso de pasta blanda y untable, fundente y de sabor intenso. Ideal para untar en pan crujiente, acompañar con frutas o maridar con vinos de la región.

Hablando de vinos, Extremadura ofrece algunos con personalidad propia. Blancos frescos, rosados suaves y tintos robustos se producen en la región, y uno de los más recomendables es el Pago Los Balanciles, cuyos sabores sorprendentes dejan una marca inolvidable en el paladar.

Para vivir la experiencia completa, planifique una ruta gastronómica: visite mercados locales, pruebe tapas en las plazas de los pueblos, explore las queserías artesanales y termine el día con una copa de vino frente a un paisaje rural que parece salido de una postal.

¿Cómo llegar?

Varias son las aerolíneas que prestan servicio desde Miami y las principales ciudades de Estados Unidos a España, digamos Madrid donde puede abordar el tren a Plasencia o Cáceres y autobús a Trujillo.

Si porta pasaporte estadounidense no necesita visa, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular española para recibir información adecuada.

Dónde hospedarse

En Plasencia recomendamos el Hotel Carvajal Girón, situado en el casco antiguo de la ciudad y muy próximo a la catedral.

Para Cáceres el hotel NH Collection Palacio de Oquendo, a pocos pasos de la Plaza Mayor y gran casco antiguo.

Si pernocta en Trujillo, apueste por el Parador, ubicado en el antiguo convento franciscano de Santa Clara del siglo XVI.

Ahorrar dinero

Siga estos consejos para facilitar el valor de su bolsillo. NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni tampoco en el destino. La mayoría de los viajeros tienden a cambiar dólares e ignoran que son tasados con una comisión que muchas veces es excesiva.

Mejor tenga el dinero en su cuenta bancaria y utilice la tarjeta ATM tan pronto llegue al destino. El banco emisor le cobrará tres o cuatro dólares, pero ahorrará la comisión del cambio y obtendrá la mejor tarifa internacional disponible ese día.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.