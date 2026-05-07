jueves 7  de  mayo 2026
Narcotráfico

Confirman la incautación récord en España de 30 toneladas de cocaína

La Guardia Civil también se incautó de "armas de guerra" a bordo del barco con bandera de Comoras que navegaba por el océano Atlántico

Policia nacional de España 1

La justicia española confirmó el jueves una incautación récord de 30 toneladas de cocaína por valor de 812 millones de euros (956 millones de dólares), una semana después de la operación, que llevó a la detención de los 23 tripulantes del barco en el que se halló el alijo.

Además de los 1.200 fardos de droga, la Guardia Civil también se incautó de "armas de guerra" a bordo del barco con bandera de Comoras que navegaba por el océano Atlántico, según detalló en un comunicado la Audiencia Nacional, en Madrid.

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Entre los detenidos, 17 son de nacionalidad filipina, cinco son neerlandeses y el último es de Surinam, según la Audiencia Nacional.

El lunes, fuentes del principal sindicato de la Guardia Civil habían anunciado esta incautación récord a la AFP, pero entonces hablaron de una incautación de entre 35 y 40 toneladas de droga, cifra que finalmente resultó ser algo menor, pero que sigue siendo la mayor jamás realizada por las fuerzas del orden españolas. Desde entonces, no se había producido ninguna confirmación oficial.

La interceptación del barco tuvo lugar el pasado 1 de mayo en aguas internacionales frente a las costas de las islas Canarias, el archipiélago español del océano Atlántico, cercano a las costas africanas.

FUENTE: Con información de AFP

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