lunes 15  de  septiembre 2025
PREMIACIÓN

Triunfos y momentos inolvidables en la 77ª Edición de los Premios Emmy

Adolescence, The Studio y The Pitt fueron las series que triunfaron durante la gala de los Emmy. No obstante, la velada contó con otros momentos que marcaron la edición 2025 de la premiación

El actor británico Stephen Graham, el actor británico Owen Cooper, la actriz británica Erin Doherty, la actriz británica Christine Tremarco, el escritor y productor británico Jack Thorne, el director y productor británico Philip Barantini, el productor estadounidense Jeremy Kleiner y el elenco y el equipo de Adolescence posan en la sala de prensa durante la 77.ª edición de los Premios Emmy en el Peacock Theatre de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025.

El actor británico Stephen Graham, el actor británico Owen Cooper, la actriz británica Erin Doherty, la actriz británica Christine Tremarco, el escritor y productor británico Jack Thorne, el director y productor británico Philip Barantini, el productor estadounidense Jeremy Kleiner y el elenco y el equipo de "Adolescence" posan en la sala de prensa durante la 77.ª edición de los Premios Emmy en el Peacock Theatre de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025.

AFP/ Frederic J. Brown

LOS ÁNGELES.- Las estrellas de la televisión se reunieron en Los Ángeles la noche del domingo para la 77ª edición de los Emmy, la principal gala de premios de la industria.

Esto son algunos de los momentos más notables que se vivieron en el Teatro Peacock en Los Ángeles:

Lee además
La actriz y cantante estadounidense Jennifer López asiste al estreno mundial de Unstoppable durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en el Teatro Roy Thomson en Toronto, Ontario, Canadá, el 6 de septiembre de 2024.
CONTROVERSIA

Jennifer López continúa viviendo en mansión que compró con Ben Affleck
Sofía Vergara posa en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair por los premios Oscar.
CELEBRIDADES

Sofía Vergara se ausenta en los Emmy por emergencia médica

Cuenta atrás

El anfitrión, Nate Bargatze, encontró una forma de controlar los interminables 'gracias a' en los discursos de los ganadores: al comienzo de la noche anunció que donaría 100.000 dólares al Boys and Girls Club of America, pero que descontaría 1.000 dólares por cada segundo adicional a los 45 asignados para cada intervención.

"Sé que es difícil. Es duro", dijo el presentador. "Es un juego que inventé, y estas son las reglas".

Sin embargo, aclaró que volvería a añadir 1.000 por cada segundo ahorrado en los discursos de los ganadores.

Con un contador en pantalla, la cifra disminuía implacablemente cuando actores y directores daban las gracias a colegas, familiares o agentes.

Aunque algunos ganadores respetaron su tiempo, al final de la noche la donación prácticamente se había esfumado.

Afortunadamente para la organización sin fines de lucro, que organiza programas extracurriculares para jóvenes, Bargatze dijo que él y la cadena CBS donarían un total de 350.000 dólares.

Rey Colbert

El humorista Stephen Colbert fue uno de los héroes de la noche y cuando entró en el escenario recibió una larga ovación de pie.

CBS anunció en julio que cancelaría su programa The Late Show with Stephen Colbert, días después de que el comediante criticara el acuerdo de 16 millones de dólares al que llegó Paramount (empresa matriz de CBS), con el presidente Donald Trump para poner fin un proceso judicial en su contra. "Un enorme soborno", según Colbert.

Trump celebró la cancelación pero la industria del entretenimiento se solidarizó con Colbert, y presentadores de otros programas nocturnos apoyaron su nominación a mejor programa de entrevistas, un premio que ganó.

"A veces solo sabes cuánto amas algo realmente cuando sientes que podrías estar perdiéndolo", dijo Colbert. "En septiembre de 2025, amigos míos, nunca he amado más desesperadamente a mi país. Dios bendiga Estados Unidos".

Cinco mujeres y un hombre

Cuando la actriz de Los Juegos del Hambre, Elizabeth Banks, anunció con orgullo que había más mujeres que hombres nominados al premio a la mejor dirección de una miniserie todo el mundo aplaudió.

"¿Cuándo fue la última vez que una categoría de dirección tuvo cinco mujeres y un hombre?", preguntó. "No me molesté en investigar eso, pero creo que todos estamos de acuerdo en que nunca," dijo.

Luego abrió el sobre y anunció que el único hombre nominado, Philip Barantini, había ganado por la serie Adolescencia.

Rechazo político

En un momento de fuertes tensiones en Estados Unidos y pocos días después de que el activista de derecha Charlie Kirk fuera asesinado a tiros, la política se infiltró en el glamur de la noche.

Hannah Einbinder, mejor actriz de reparto por Hacks, utilizó su discurso para ofrecer una breve pero rotunda declaración sobre los Philadelphia Eagles (un equipo de fútbol americano), las redadas del ICE (la agencia de control migratorio) y la guerra en Gaza.

"Vamos Birds, a la (grosería) el ICE y Palestina libre", dijo.

El actor español Javier Bardem llevaba una kufiya en apoyo a los palestinos.

En la alfombra roja, dijo a AFP que estaba boicoteando a los que cree que apoyan a Israel en su guerra en Gaza.

"Apuntamos a las compañías de cine y las instituciones cinematográficas que son cómplices y están relacionadas con el lavado de imagen o la justificación del genocidio en Gaza y de Israel, y su régimen de apartheid", dijo.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Angélica Vale revela los secretos de "La fea más bella" en nuevo podcast

Príncipe Harry no se arrepiente de publicar la autobiografía "Spare"

Premios Emmy 2025: Conoce a los grandes ganadores de la noche

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIONES

Aíslan a presunto asesino de Kirk; médicos evalúan su salud mental y salen nuevos detalles de su vida

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs
INVESTIGACIÓN

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
Economía

La Fed se prepara para la primera reducción de tasas de interés en 2025 ¿Qué porcentaje?

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

El británico Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, posa con dos cinturones después de una conferencia de prensa, el 29 de enero de 2009.
BOXEO

Fallece Ricky Hatton, leyenda del boxeo, a los 46 años de edad

Te puede interesar

Joe Martínez.
MIAMI-DADE

Condenan al excomisionado Joe Martínez a casi tres años de prisión

Por DANIEL CASTROPÉ
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
Negociación

EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

Stephen Colbert acepta el premio a la mejor serie de entrevistas por The Late Show with Stephen Colbert de manos del actor estadounidense Bryan Cranston (derecha) durante la 77.ª edición de los Premios Emmy
PREMIOS

Premios Emmy 2025: Conoce a los grandes ganadores de la noche

Andrei Sevastianov.
MIAMI-DADE

Padre ruso pasará 90 días en la cárcel y será deportado por abusar de su hija de 2 años