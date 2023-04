Un festival convierte a Miami en un poema durante abril

O, Miami Festival realiza por estas fechas numerosas acciones poéticas. Melissa Gómez, directora de comunicaciones del festival, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que el festival fue una idea P. Scott Cunningham, el director del evento. Este “llevaba un par de años organizando eventos y proyectos literarios”. El presidente de la junta, Tom Healy, y Scott pensaron en un festival de poesía en el condado de Miami-Dade “que llevara la poesía a la comunidad misma”.

Así nació la iniciativa de todo un mes de programación con el propósito de que las personas en Miami encontraran poemas a su paso. Tras proponer la idea a la Fundación Knight y recibir la aprobación, se pusieron manos a la obra.

En esta 12° edición del festival, “se trata de hacer las cosas más grandes y mejores”, comentó Gómez. Para eso han lanzado un mural enorme llamado My Home, Mi Hogar, el cual está presentado en asociación con el colectivo de artistas multidisciplinarios Boa Mistura.

Este colectivo artístico “transforma un poema escrito por un estudiante de Miami Beach High School en un mural a gran escala pintado en dos enormes tanques de agua cerca de la escuela”. Uno de los tanques tendrá el texto “Finding my home in every voice that I hear”; y el otro, “Hay un hogar en cada voz que escucho”. La estudiante, Valentina, se mudó a Miami desde Argentina hace un año y escribió su poema “sobre su lucha por encontrar un sentido de hogar entre dos países y dos idiomas”.

Además, se pueden encontrar poemas en forma de multa de estacionamiento de poesía, también un sabor de helado inspirado en poesía escrita por estudiantes o mientras se desplaza por el Aeropuerto Internacional de Miami.

¿Cómo recibe Miami estas acciones poéticas? “Después de casi todos los programas de O, Miami a los que he asistido, alguien viene a agradecernos y dice: ‘Aquí encuentro comunidad’. No están hablando del vecindario donde estamos organizando un evento. Están hablando de la comunidad de O, Miami que hemos cultivado, y creo que el encuentro con la poesía siempre va a ser el vehículo para eso”, constató Gómez.

Zip Odes

En 2015 surgió otra idea para alimentar las actividades del festival. Como contó Gómez, “anteriormente habíamos realizado un par de iniciativas con WLRN, la estación local de NPR, y nuestros socios, en las que recopilamos poemas del público. Uno de ellos involucró a personas que escribieron poemas sobre la incorporación de LeBron James al Miami Heat. Otro tenía una premisa de que el poema debía tener la frase ‘That's so Miami’ (‘Eso es tan Miami’) en algún lugar del poema”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCrJDlv9roLe%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAN26JQ5iy49SrURGQKZCEtwFr5P1iFeYui9LCk6t7ZBbOZCgGBRoY5bJYNhjuzzaPEkrV2WZAQO21J7Jgl7XHtJzj82ZBZBTZC1EzjZAJyeZA4bOAzU4yT4eBfIIFzw3bp4OJQ2vMMthq5vvaU9g4cRzqTMOeF8rfaAZDZD View this post on Instagram A post shared by O, Miami Poetry Festival (@omiamifestival)

Con ese precedente, y durante las fases de planificación del festival de 2015, nació la idea de los Zip Odes, poemas basados en el código postal, y fue muy bien recibida. “Intentamos hacer algo diferente un año, pero a nadie le gustó tanto como los Zip Odes, así que volvimos a lo que estaba funcionando. Desde entonces, hemos recopilado más de 15.000 Zip Odes”, afirmó Gómez.

Este año, la ganadora del premio principal es Luz Rossy, con un precioso Zip Ode que celebra a su abuela. En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, la joven, que trabaja en una biblioteca pública en el suroeste de Miami, mostró su agradecimiento con el premio y contó lo que le inspiró a escribir su poema.

"Es una experiencia alucinante saber que mi poema fue elegido entre tantos poemas increíbles. Me siento muy agradecida por esta experiencia y la oportunidad de que no solo se muestre mi trabajo, sino que mi nombre se difunda para que todo Miami lo vea", dijo Rossy, de raíces dominicanas y nacida en Miami.

Su poema está dedicado a su abuela nacida en República Dominicana y se puede ver en una valla gigante en la calle 8 del noreste y Biscayne Boulevard. Con el código postal 33125, la joven realizó un homenaje a esas tradiciones que heredamos de los abuelos, y lo hizo con un hermoso guiño a su propio nombre. “My name came / from my abuela / and / she said / we can share it forever”. En español: “Mi nombre vino / de mi abuela / y / ella dijo / que podemos compartirlo para siempre”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqs8f0ULQfy%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAN26JQ5iy49SrURGQKZCEtwFr5P1iFeYui9LCk6t7ZBbOZCgGBRoY5bJYNhjuzzaPEkrV2WZAQO21J7Jgl7XHtJzj82ZBZBTZC1EzjZAJyeZA4bOAzU4yT4eBfIIFzw3bp4OJQ2vMMthq5vvaU9g4cRzqTMOeF8rfaAZDZD View this post on Instagram A post shared by O, Miami Poetry Festival (@omiamifestival)

Luz describió a su abuela como “una mujer trabajadora. Incluso ahora, que está fuera de la fuerza laboral, le gusta mantenerse activa cuidando a sus bisnietos y controlando a su familia”. Aunque en muchas ocasiones no puede compartir con su abuela, reveló que cuando están juntas “nos acostamos en el sofá y vemos la televisión, o ella me da consejos sobre la vida”.

Como acotó, ha aprendido muchas lecciones de su abuela: “Ella me enseñó que mantenerse activo es extremadamente importante para mi salud mental y física. Siempre les dice a todos sus nietos que la familia es importante y que hacemos lo mejor el uno por el otro, pase lo que pase”.