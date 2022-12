Un viaje gastronómico desde Miami al corazón de Grecia

En medio de estos sabores únicos los comensales pueden viajar al corazón del Mediterráneo, gracias a las especialidades diarias, menús elaborados con platos sencillos y auténticos, y una sutil decoración.

“Nuestros comensales disfrutan de todo el menú, y en especial de los postres de Escape to Greece entre los que puede elegir el arroz con leche Yia Yia con vainilla bourbon y canela; nuestra crema sokolata con chocolate negro, nata montada y avellanas; o el verdadero yogur griego con miel, frutos secos y nueces”, agregó Gálvez.

Un deleite al paladar

Destacado por su minuciosa selección de ingredientes frescos, adquiridos de proveedores locales, Estiatorio Ornos Miami apuesta porque los comensales se sientan transportados, a través de platos que dan vida a una fiesta de sabores, aromas, y placeres sensoriales. Entre los platos más destacados figuran algunas variedades de pescado fresco de aguas griegas como el lavraki [lubina importada], fagri [pargo mediterráneo], astakos [langosta], y otras especies del mar como ostras, calamares y pulpo.

También hay platillos tradicionales como pollo asado al limón, chuletas de cordero a la parrilla y productos clásicos para untar como el tzatziki [salsa griega y turca], hummus y melitzanosalata (berenjena asada).

“Queremos que los comensales que vengan a Estiatorio Ornos Miami se sientan en casa. Que sea un lugar donde la gente pueda experimentar la auténtica hospitalidad en un ambiente acogedor y cálido. Por eso el restaurante tiene capacidad para 160 personas y cuenta con un oasis de 1.600 metros cuadrados para comer al aire libre”, destacó Gálvez, para quien una de las claves del éxito es la materia prima con la que trabajan.

“Todo empieza por conseguir buenos ingredientes y aprender a tratarlos con respeto. De lo contrario, estaría haciendo un flaco favor a los agricultores, a los animales y a nuestros comensales. Por eso considero que ser responsable y fiel a las pautas culturales de la cocina es la clave”, dijo.

“Me gusta la comida del viejo mundo. Pienso que no hay nada malo en una comida de alta cocina, pero como chef creo que la simplicidad es la perfección. Por eso me inspiro en todo tipo de lugares. Como mexicano que creció en Los Ángeles, un crisol de razas, me inspiro en mi madre que fue una ama de casa durante la mayor parte de mi infancia. Y en cuanto a Miami, pienso que es la ciudad más saludable de Estados Unidos. A la gente de aquí le gusta comer limpio y sano, y la cocina griega es una opción saludable, nutritiva y deliciosa. Yo me siento orgulloso de estar aquí aportando mi granito de arena, buscando los mejores ingredientes, y respetando la sostenibilidad de nuestro planeta”, finalizó.

Estiatorio Ornos está ubicado en la 19565 Biscayne Blvd Ste 946, Aventura, FL 33180.