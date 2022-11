Un viaje de tradición culinaria que cautiva paladares

“Seguimos el estilo comfort food porque promovemos comida saludable, familiar, y muy casera. Nuestras porciones se pueden compartir en familia, son reconfortantes y muchos de nuestros sabores nos transportan a la niñez”, agregó.

Un viaje en primera clase

Invitando a disfrutar de un vuelo que nos lleva a explorar los sabores de cuatro continentes transportándonos a nuevas alturas, Kitchen of the World sorprende y cautiva con sus especiales de almuerzo, ‘happy hour’, y sus populares mimosas en los brunch de fin de semana. Todo esto, acompañado de un menú accesible, diverso, y capaz de acoplarse a cualquier cultura.

“El estilo africano se representa en nuestras parrilladas ya que cocinamos distintas proteínas al carbón. La presencia de Europa es representada por nuestra popular sopa de cebolla, un clásico de la cocina francesa; y por nuestras pastas y salsa alfredo, que, aunque no es típica de la cocina italiana, representa el aporte de Estados Unidos a esta gastronomía”.

“Por otra parte, ha tenido mucho éxito nuestro menú asiático en el que destacan los ramen y noodles que preparamos al gusto de los comensales, y cocinamos nuestro arroces al estilo wok. Finalmente, la cocina latina y americana destaca por nuestra representación de la vaca frita, las carnes al grill, los tostones, la yuca frita, etcétera”, dijo Grazia.

“Somos una familia apasionada por la gastronomía, donde todos hacemos de todo, y lo que más nos importa es que la gente se vaya feliz. Queremos transmitir un sentido familiar, casual, e invitar a todos a disfrutar sin tanto protocolo”, dijo la representante de la familia sobre el lugar que también posee un bar de vinos, cervezas, sangrías, y cócteles.

Lo que debes probar

Promoviendo un estilo rústico y asociado con la naturaleza, la decoración de Kitchen of the World hace sentir a todos en casa ya que no representa ningún país en particular, sino el calor de familia a través de los colores, detalles, y el diseño interior.

Un estilo que se fusiona con algunos de sus platos estrellas entre los que destacan los Ravioles de cangrejo en salsa rosa gratinada, donde la salsa pomodoro y la crema se fusionan a la perfección con el queso mozzarella y parmesano gratinado.

También, destaca su ramen de costillas a base de fideos de huevo escalfado, cocinado a fuego lento, con costillas al estilo coreano, cebollas verdes, champiñones y hojas de nori bañadas en caldo de la casa KOW, y un toque de aceite de trufa que es toda una experiencia al paladar.

Y si hablamos de aperitivos, el Tabla de queso burrata presentada en 3 estilos: guayaba frita, rúcula y prosciutto, es una fiesta de sabores, al igual que los tostones de cerdo, hecho con plátanos verdes crujientes cubiertos con carne de cerdo desmenuzada, pico de gallo, queso, chipotle y alioli de cilantro.

Kitchen of the World está ubicado en la 14429 SW 42nd St, Miami, FL 33175. Para más información visita www.kowrestaurant.com.