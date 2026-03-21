sábado 21  de  marzo 2026
ARTES VISUALES

Una exposición y una ópera reunirán a Frida Kahlo y Diego Rivera en Nueva York

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) reúne, por primera vez, obras de la pareja de artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera

La pintura Árbol de la esperanza, mantente firme, de Frida Kahlo, se exhibe mientras una mujer observa las obras de arte durante una presentación a la prensa de la exposición Frida y Diego: El último sueño en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.

La pintura Árbol de la esperanza, mantente firme, de Frida Kahlo, se exhibe mientras una mujer observa las obras de arte durante una presentación a la prensa de la exposición Frida y Diego: El último sueño en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.

AFP

NUEVA YORK.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) reúne, por primera vez, obras de la pareja de artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera en una exposición previa a una ópera inspirada en sus vidas, que se presentará en mayo en la Metropolitan Opera.

Procedentes de las colecciones del museo, las pinturas y dibujos que se exhibirán a partir del sábado crean un diálogo entre las obras de estos dos gigantes del arte mexicano del siglo XX, quienes mantuvieron una relación amorosa a la vez que se influenciaban mutuamente artísticamente.

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"Hay algo verdaderamente fascinante en mostrar esta relación, un tanto tóxica, en un mismo espacio, y observar cómo se manifiesta este equilibrio", declaró a la AFP Jon Bausor, escenógrafo de la ópera "El último sueño de Frida y Diego" y cocurador de la muestra.

En esta íntima exposición, las obras de ambas artistas conviven con fotografías de época y varias instalaciones de la ópera, incluyendo una cama atravesada por un inmenso árbol rojo cuyas ramas evocan un sistema venoso, un guiño a muchas pinturas de Frida Kahlo.

Kahlo se convirtió recientemente en la artista femenina más cotizada del mundo después de que una de sus pinturas alcanzara los 54,6 millones de dólares en una subasta en Nueva York.

La naturaleza íntima de su obra, su relación con el dolor y el cuerpo, y su feminismo abierto resuenan con especial fuerza en nuestra época y la han convertido en un icono contemporáneo, presente ahora en todos los medios y que atrae a un público joven.

"Hay algo cautivador en su historia, pero también en la meticulosa manera en que construyó su vida (...) y continuó trabajando a pesar de sus problemas físicos", comenta Beverly Adams, curadora de arte latinoamericano del MoMA.

Durante su vida, Diego Rivera, pintor de frescos a veces monumentales, fue mucho más famoso que Kahlo, quien alcanzó el reconocimiento más tarde en su vida.

Estrenada originalmente en Chicago en 2022, "El Último Sueño de Frida y Diego" se reestrenará en el Met en mayo bajo la dirección de la coreógrafa brasileña Deborah Colker.

La historia se desarrolla en 1957, pocos años después de la muerte de Frida Kahlo. Ella regresa como espíritu a Diego Rivera, quien está atormentado por el arrepentimiento y la pérdida del amor de su vida.

FUENTE: AFP

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