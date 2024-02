Una historia de crecimiento, flores y magia en manos cubanas

“Llegué de Cuba buscando el sueño americano. Mi papá que ya trabajaba en Disney, me dio la opción de estudiar, pero yo quería empezar a trabajar, así que aplicamos en su mismo departamento y desde entonces estoy aquí en Horticultura”, cuenta Karst y agrega que su historia es de familia, pues no solo su padre trabajó por muchos años en la empresa, sino que su madre, su padrastro y su esposo también son cast members.

Como la de muchos inmigrantes, la historia de Yissel está llena de desafíos. Aprender el idioma fue la primera gran dificultad, pero eso no nubló la luminosa energía de la juventud. Tenía las ganas y la ambición de crecer en este país. “Estando en Cuba no me imaginaba que Disney era un universo inmenso lleno de oportunidades, eso lo descubrí cuando llegué, que fui al parque y entendí eso de ‘the most magical place on earth’, y así lo sigo viendo ahora. Somos parte de la magia”, dice.

“En Cuba teníamos la escuela al campo, era la única experiencia que tenía con las plantas. De hecho, cuando mi mamá se iba por unos días a visitar a mi abuelo, me dejaba al cuidado de sus plantas y cuando regresaba estaban todas muertas”, narra entre risas mientras contrasta que justo su trabajo es cuidarlas y mantenerlas para que estén siempre lo más bellas posibles.

Además de encontrar un empleo, Yissel aprendió también la importancia de la labor de todo el equipo de Horticultura en la narración de las historias que millones de turistas disfrutan en Walt Disney World. Las plantas y las flores son el complemento perfecto para crear los escenarios y las atmósferas que nos hacen sentir que estamos en un mundo de fantasía. Así de poderosas son. “Yo siento que tengo una conexión especial con ellas, me hablan, me dicen que necesitan agua y cuando voy a los parques como visitante me la paso viéndolas, examinando que todas luzcan perfectas”.

01_Festival de las Flores Epcot_Yisselb.jpg Yissel Kars llegó de Cuba y al poco tiempo ingresó al equipo de Horticultura de Disney. Ya cuenta 22 años en este trabajo que define como su hogar. (Foto Cortesía Walt Disney World)

Aunque su cargo específico es Especialista en Trabajo Planificado, Yissel explica que ella y todos los que forman parte del equipo de Horticultura están en constante movimiento, haciendo todos los días algo nuevo y materializando las ideas de los equipos creativos. Y es que este departamento, fundado en 1971, no solo se encarga de las miles de plantas que adornan los cuatro parques temáticos, Disney Springs y los hoteles Disney, sino también de las que se usan en eventos especiales como maratones y festivales que se realizan todo el año.

De esta manera, no es difícil concluir que el evento más desafiante para este departamento es el Epcot International Flower & Garden Festival, que marca el inicio de la primavera con el colorido y frescor de más de 200 mil plantas expuestas en más de 70 topiarios, arreglos y jardines inspiradores.

La fiesta de las flores más esperada

El Epcot International Flower & Garden Festival ofrece, como explica Yissel, una fusión de colores e ideas inmensa en todo el parque.

“En el Festival hay muchas cosas diferentes a las que se ven en otras épocas, no solamente se despliega gran creatividad en los jardines y arreglos, sino que también se exhiben plantas de té, de cacao, de mango, hay diversas muestras de plantas ornamentales y árboles frutales”, explica Karst con entusiasmo y agrega que uno de los mejores aspectos de su trabajo es participar a través de las plantas en la narración de las mágicas historias de Disney.

El Festival se estará llevando a cabo desde el 28 de febrero hasta el 27 de mayo y estará exhibiendo las espectaculares figuras de Groot de la trilogía Guardianes de la Galaxia, uno de los nuevos topiarios del festival; Figment, el emblemático dragón que estará en los recién inaugurados Celebration Gardens y la Princesa Tiana en el pabellón The American Adventure, entre muchos otros.

Además, como es habitual en estos festivales, se presentará una amplia oferta gastronómica con casi 20 puestos inspirados en el colorido entusiasmo de la primavera; una propuesta musical diaria en el marco de los Garden Rocks Concerts, y muchas actividades especiales para generar experiencias inolvidables en grandes y chicos.

Y son esas memorias que permanecen las que motivan a personas como Yissel, quien tras 22 años de trabajo destaca lo orgullosa que está de ser parte de un equipo que adora brindar felicidad y alegría a todos los visitantes. “Eso me encanta y tal vez por eso el tiempo ha pasado tan rápido. He crecido como profesional, como mujer y como madre en Disney. Ha sido un crecimiento natural, como el de las plantas, y creo que aún me queda mucho por aprender”, finaliza.