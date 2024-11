Universal anuncia la primera experiencia de horror en Las Vegas

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universal Horror Unleashed (@universal_horror_unleashed)

Por décadas, los maestros del horror de Universal han creado algunas de las películas y eventos más aterradores de la industria del entretenimiento; ahora, los visitantes podrán experimentarlo todo en una experiencia de horror totalmente inmersiva durante todo el año.

"Los miedos que solo se sienten en las películas cobrarán vida de manera escalofriante. Entra en las maldades de cuatro casas embrujadas, cada una con su propia historia aterradora: Universal Monsters, The Texas Chainsaw Massacre, Scarecrow: The Reaping y The Exorcist: Believer de Blumhouse. Estas casas embrujadas no son para los débiles de corazón: son intensas y presentan momentos elevados en los que el horror rodea a los visitantes de formas inimaginables", detalló Universal.

"Las pesadillas no terminan ahí. Alrededor de las casas hay cuatro áreas inmersivas y de temática siniestra, que ofrecerán experiencias únicas de entretenimiento en vivo. En ubicaciones selectas, los visitantes podrán disfrutar de restaurantes y bares espeluznantes con comida y bebida centradas en el horror. Además, los visitantes tendrán una experiencia actualizada continuamente con eventos de temporada y productos únicos", agregó la empresa de entretenimiento.

Universal Horror Unleashed

Universal Horror Unleashed, anunciado por primera vez en 2023, es parte de la ambición de la compañía de presentar nuevos productos a nuevas audiencias en nuevos mercados. Es el inquilino principal de la expansión de 20 acres de AREA15, un distrito de entretenimiento inmersivo en Las Vegas.

“La rica historia de Universal en la creación del género de horror impulsó nuestro deseo de brindar una experiencia de horror que dure todo el año a las increíbles ofertas de entretenimiento en Las Vegas,” dijo Page Thompson, presidente de New Ventures para UDX. “Estamos encantados de que nuestros galardonados equipos creativos y de entretenimiento trabajen incansablemente para dar vida a estos terrores en 2025", agregó.

Cabe destacar que Universal ha definido durante mucho tiempo el género de horror con sus películas clásicas que presentan personajes icónicos como Frankenstein, La Momia y el Hombre Lobo.

Para obtener la información más reciente, se puede visitar www.UniversalHorrorUnleashed.com o seguir a la compañía en Facebook, X, Instagram, TikTok o YouTube.