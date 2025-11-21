Proponen nueva alternativa para pasar controles migratorios en aeropuertos de Estados Unidos

Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.

MIAMI — Los pasajeros que no tengan un REAL ID ni pasaporte podrían pagar $18 para pasar los controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos , según se informó recientemente en una propuesta de la Administración de Seguridad en el Transporte ( TSA ).

El programa alternativo permitiría a los viajeros verificar su identidad durante un período de 10 días, con un costo por persona. La tarifa se abonaría mediante métodos de pago aprobados por TSA, aunque la agencia aún no ha especificado cuáles va a utilizar. La participación será opcional y no garantiza automáticamente el acceso a zonas restringidas del aeropuerto .

El programa no tiene fecha de inicio definida. La agencia de seguridad indicó que el registro se habilitará a través de su sitio web una vez que el sistema esté listo. También advirtió que el monto y la disponibilidad podrían cambiar en el futuro.

“El REAL ID es un documento que cumple con estándares de seguridad federal y se volvió obligatorio para vuelos nacionales desde mayo de 2025, casi dos décadas después de haberse aprobado la ley en 2005. Su implementación se retrasó varias veces desde 2008, y busca ofrecer un método confiable de identificación para prevenir fraudes y mejorar la seguridad aeroportuaria”, subraya el comunicado oficial.

Esta medida surge como una alternativa para quienes aún no cuentan con REAL ID, ofreciendo acceso temporal a los controles de seguridad a cambio de un costo, pero sin garantizar todos los beneficios del documento federal. Por ello, si viajas con frecuencia y aún no lo tienes, se recomienda tramitarlo en la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), responsable de emitirlo.