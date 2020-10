Univision suspende "Tu cara me suena" por brote de COVID-19

"Tanto para Tu cara me suena US como para Univision, la salud y seguridad de nuestro equipo de trabajadores, incluyendo el talento, ha sido siempre la prioridad. Univision ha tomado la decisión de suspender y poner en pausa la producción y emisión de Tu cara me suena al poner primero la salud de todos los compañeros. Tomamos una pausa y esperamos regresar muy pronto para seguir disfrutando de nuestros domingos en familia", comunicó el programa a través de su cuenta en Instagram.