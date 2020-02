Vanesa Martín: "Vivo un momento muy pleno"

“La Vanesa que van a ver el 6 de marzo en el Fillmore es la más completa, porque estoy en un momento de mi vida muy bueno, muy pleno en todos los sentidos, con muchas inquietudes y ganas de seguir aprendiendo. Estoy muy agradecida por todo lo que la música me está permitiendo vivir”, agregó.

La cantautora española, que ha colaborado con grandes figuras de la música, se alista para entregar lo mejor de sí el viernes 6, en un concierto que marca su debut en los Estados Unidos, como parte de su gira Todas las mujeres que habitan en mí, que da título a su sexto álbum de estudio, publicado en 2018.

“Estoy muy emocionada, con muchas ganas, además, muy sorprendida por la respuesta tan increíble que he tenido de la gente y con la expectativa de cómo será el público allí, porque es la primera vez que voy a cantar en EEUU”, expresó.

“En el concierto hay momentos contradictorios, que al mismo tiempo se complementan, momentos muy íntimos en los que me quedo sola con el piano, la guitarra o el chelo o en los que estoy con la banda al máximo, bailando y cantándole a la vida”, agregó.

La malagueña dijo inspirarse en la vida misma y señaló que su recorrido por la industria ha requerido mucha constancia y dedicación. Y hoy, con 14 años de vida artística en su bagaje, saborea las mieles del éxito.

“Desde que me despierto, estoy pensando, escuchando y haciendo música. El silencio forma parte de esa música que tengo en mi cabeza. La inspiración la encuentro en el día a día, según vayan ocurriendo cosas a mí alrededor. Todo no me ha ocurrido a mí, pero si hay una visión personal de todo lo que canto.

“Ha sido una carrera de mucha carretera y perseverancia, de momentos muy bonitos. Gracias al público estoy aquí y voy a dar un salto a Miami. La sorpresa ha sido tremenda, porque pensamos que íbamos a una sala pequeña de 300 personas y me dijeron: ‘atrévete que hay mucha gente con ganas de que vengas’. Y nos lanzamos, estamos que no lo creemos”, añadió.

Su talento y pujanza llamaron la atención de Alejandro Sanz, quien quiso que le acompañara en canciones como Deja que te bese y Quisiera ser. Pero también ha cantado con Miguel Bosé, Raphael, Joaquín Sabina, Pablo Alborán y Ana Belén, entre otros.

“La primera vez que Alejandro Sanz me invitó a cantar con él, yo no me lo podía creer. Recuerdo que lo leí por un email que él mismo escribió. No me lo creía, refresqué la pantalla del ordenador como 20 veces. Yo estaba con mi primer disco, Agua, eso fue hace 13 años. Y fue increíble”, contó.

“Son maestros, además son muy generosos. Tanto Alejandro como Raphael son artistas que son muy respetuosos con el público, con el escenario, con carreras muy poderosas. Y eso es digno de aprender y de disfrutar”, agregó.

A quienes estén dando los primeros pasos en la música, Martín recomienda ser auténticos y recordar lo que significa ser parte de esa industria.

“Que respeten su personalidad, que sean honestos y hagan lo que en verdad les gusta. La conlleva mucha responsabilidad para seguir creciendo y siendo mejores personas y más completos. Y en las letras va esa responsabilidad”, dijo.

Sobre su faceta como compositora y cómo ésta se complementa con la de intérprete, manifestó:

“No podría vivir la una sin la otra: canto lo que compongo y compongo lo que posteriormente voy a cantar. La música es una filosofía de vida, una manera de expresarme con el mundo, con mis amigos, con mi familia”.

En cuanto a lo que ha significa el entregar sus composiciones en voces de figuras como Raphael y Sergio Dalma, comentó:

“Para mí es un honor tremendo, porque además son artistas a los que admiro mucho y tienen carrera. Por eso mi compromiso con ellos es al máximo y procuro hacerlo como si la canción la cantara yo. Creo que primero me tiene que emocionar a mí. Me ha pasado, a veces, que he imaginado canciones en otros artistas”.

“Yo jamás habría pensado cantar con algunos de los artistas que he cantado y, de repente, la vida los ha ido poniendo en mi camino. Es muy especial y enriquecedor escuchar mis canciones en las voces de otros, ver cómo las hacen suyas y le aportan su talento y personalidad, su manera de entenderla”.

Asimismo, recordó ese momento cuando sus padres le regalaron su primera guitarra con apenas seis años.

“Desde que tenía unos 4 años, yo quería todas las guitarras que estuvieran colgadas en las ferias o en cualquier sitio, me ponía a llorar y a pedirla guitarra muy insistentemente. Hasta que un día mi padre llamó a la puerta con la guitarra y venia envuelta en un papel de cartón. Yo creía que era un jamón y le dije: ‘ábrela tú’. Y de repente vi que no era un jamón, ahí empezó mi aventura musical”, contó, entre risas.

Vanesa Martín tiene en su haber seis álbumes, tres de ellos reeditados y tres grabados en directo. Su música ha llegado a varios rincones de España, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, Argentina, México, Chile, Colombia y Uruguay.

Caída libre es su nuevo tema, que habla “de las historias fugases que llenan la vida de alegría, de luz, de ganas de vivir, de buen rollo".

"Todo el mundo se merece una página en blanco y no tener que soportar aquello que no le haga feliz, y fluir sin un manual de instrucciones”, agregó sobre las relaciones hoy en dia.