martes 11  de  noviembre 2025
Paris Jackson muestra la secuela que le dejó el consumo de drogas

Jackson reveló que desde que tiene 20 años ha vivido con el tabique perforado, pero no busca someterse a una cirugía porque lleva seis años sobria

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental. &nbsp; &nbsp;

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.

 

 

AFP/Unique Nicole/Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Paris Jackson ha revelado que el consumo de drogas le dejó una secuela importante y permanente en su cuerpo. Fue durante una publicación en redes sociales que la modelo compartía algunas reflexiones cuando decidió hacer público una lesión que padece.

“Me di cuenta de que nunca abordé esto y a veces puede ser muy notorio. Tengo un silbido muy fuerte porque se puede oír cuando respiro por la nariz y eso se debe a que tengo lo que se llama un tabique perforado”, dijo la joven de 27 años y acto seguido encendió la linterna de su celular y mostró el agujero.

La hija del fallecido Rey del Pop señaló que la patología es diferente a tener un tabique desviado, y agregó: "Es exactamente de donde piensas que viene”, haciendo referencia a que es una consecuencia del consumo de sustancias.

Camino a la sobriedad

En este sentido, la modelo aprovechó el momento para enviar un mensaje a los jóvenes instándolos a no caer en los vicios.

"Eso es diferente de lo que piensas. No consuman drogas, chicos. Quiero decir, cada quien va a tener la experiencia que necesita tener en la vida. No le voy a decir a nadie qué hacer. No lo recomiendo porque arruinó mi vida”, manifestó.

Jackson reveló que desde que tiene 20 años ha vivido con el tabique perforado y que ha sido estresante tener que lidiar con este problema. No obstante, señaló que no busca someterse a una cirugía para corregirlo porque tendría que consumir pastillas y lleva seis años sobria.

"Tienes que tomar pastillas cuando te hacen una cirugía tan complicada... Y no quiero meterme con eso".

La revelación de Jackson se produce un mes después de hablar sobre su camino a la sobriedad en el almuerzo anual de los Premios Friendly House en Los Ángeles. Dicha organización ayuda a mujeres en rehabilitación y la modelo fue homenajeada por su trabajo con la institución.

“No solo recuperé mi vida. Conseguí una mejor. Digo que es gracioso, siento que dejar de beber fue como tener un accidente automovilístico porque todo lo que había metido en el asiento trasero se movió hacia adelante con el impacto y hoy estoy aprendiendo a navegar la vida en sus propios términos”, comentó en su discurso del 11 de octubre.

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones nuclear más grande del mundo.
DESPLIEGUE

El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Nelson J. Mezerhane G., Publisher de Diario Las Américas.  video
ENTREVISTA

Nelson Mezerhane exhorta poner al descubierto a los emisores de fake news

