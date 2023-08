Venezolana Amira estrena el tema "Diferente"

"Diferente habla de lo que soy, me siento muy identificada con este tema. Me siento poderosa, increíble y lo reconozco. Lo grabé hace tres años y les cuento que siempre fue uno de mis favoritos. Su ritmo es contagioso, muy urbano”, dijo en un comunicado Amira.

Esta producción ha sido un paso fundamental en la vida de la cantante, pues representa el comienzo de una nueva etapa en su carrera musical ya que llevaba tres años de ausencia sin sacar música. El último tema de Amira fue Hula hula, que lanzó junto a Daniela Barranco.

"El año 2020 fue uno de los años más difíciles en mi vida, no solo por la pandemia sino porque me tocó vivir una situación que me puso a prueba en todos los sentidos. La separación de mi familia -hasta el punto de no saber nada de ellos- fue algo que no puedo describir con palabras. Aprendí muchísimas cosas al estar sola, momento que no creía que me tocaría pasar tan joven. Pero todo esto me hizo madurar, crecer y valorar infinidad de cosas”, expresó conmovida la artista.

Diferente también cuenta con un videoclip. Bajo la dirección de Karen Bompart y la casa productora Bompart Media, el audiovisual se grabó en un cementerio de carros ubicado en Caracas donde Amira proyecta su estilo urbano, mientras interprete la letra de la canción.

"Desde niña canto todo tipo de género. Empecé con la música llanera, baladas y boleros, que eran los que practicábamos en la coral donde me formé. A medida que fui creciendo, nació el gusto por el género urbano, aunque me costo adaptarme. Al final, entre los ensayos y la influencia de Karol G, estoy aquí ya con un álbum y muchas sorpresas que estaban guardadas y que saldrán al ruedo antes de que finalice el año 2023", adelantó la venezolana, quien acotó que su disco lleva por nombre Lo que pidas y más.

